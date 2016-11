Eriksson Ek målskytt i FBK-comebacken

shl PLUS Experten: Höstens tio hetaste kedjor Joel Eriksson Ek fick en bra start på sin debutsäsong i NHL. 19-åringen gjorde två mål och tre assist på nio matcher för Minnesota Wild. Hade han spelat en match till för klubben hade hans treårskontrakt börjat gälla.

I stället återvände han till SHL och Färjestad.

Det blev succé direkt.

Anton Grundel satte först 1-0 efter drygt fem minuter. Fyra minuter senare ökade Mikael Wikstrand på till 2-0. Innan perioden var slut var det Eriksson Eks tur att näta.

– Det är en väldigt bra pass. Jag kan vara stöta in den i öppen kasse. Det var Rynos mål absolut, säger nyförvärven till C More.

”Ger bort alla mål”

Skellefteåspelarna var inte nöjda med den första perioden.

– De får göra alldeles för enkla må på oss. Det känns som att vi ger bort alla mål, säger Emil Djuse.

I den andra perioden ökade Jonas Holös på till 4-0. Oscar Möller tände hoppet för Skellefteå när han reducerade tidigt i den tredje perioden men Johan Ryno svarade snabbt genom att sätta 5-1. Skellefteå reducerade till 3-5, men närmare än så kom aldrig bortalaget.

– Synd att vi släpper in så många mål. När vi väl gör ett mål får vi bra med energi. Men jag tycker att vi kanske skulle ha förtjänat ett mål tidigare, säger Möller till C More.

Färjestad bröt förlustsviten på tre raka torskar.

– Det var väldigt viktigt. Jag tycker vi kommer ut riktigt bra i första perioden. Helt okej i andra, men sedan tycker jag att vi drar av lite på tempot i sista, men vi reder ut det på ett bra sätt. Tre ruskigt sköna poäng, säger Ryno. shl PLUS Experten: Höstens tio hetaste kedjor