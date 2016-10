Fjärde raka för Frölunda – inför halvtom arena

Förlust direkt nere i Malmö och förnedrade uppe i Gävle i omgången därpå.

Men nu har det börjat lossna på allvar för Frölunda som hemma i Scandinavium i kväll relativt enkelt vann mot Växjö.

Det såg ut att bli en mållös förstaperiod i Göteborg men med bara 17 sekunder kvar avlossade John Nyberg ett rungande slagskott och tryckte upp pucken i bortre krysset från blå linjen.

"Tjusigt spel"

Riktigt lika lång tid tog det inte innan det blev måljubel i andra. Återigen var det ett slagskott från blå som överlistade målvakten Viktor Andrén. Denna gång från Sebastian Stålbergs klubba.

Innan ens halva matchen var spelad ökade Frölunda på till 3–0. Detta i spel fem mot tre efter fint passningsspel.

– Det var tjusigt spel från Patrik (Carlsson) till Joel (Lundqvist) som hittade mig i mitten, säger Johan Sundström till C More som var den som tryckte in pucken.

Reducering i tredje

Viss spänning skapade Oliver Bohm när han tidigt i tredje pangade in reduceringen till 3–1, men närmare än så kom inte bortalaget.

– Ibland förlorar det bättre laget men det går ut på att göra mål och där var Frölunda bättre än oss, säger Växjös tränare Sam Hallam som menar att utvisningarna fick stor betydelse i kvällens match.

– I fem mot fem kändes det som att vi spelade helt okej, säger han i C More.

Växjö föll för tredje matchen i följd och framstår allt mer som ett favoritmotstånd för Frölunda.

Kvällens trepoängare var den femte raka i seriespel för Göteborgslaget mot Växjö, förra säsongen inkluderad då det blev maximal utdelning för indianlaget.

Frölunda har nu totalt fyra raka segrar efter sex omgångar.

Sval publiksiffra

Men det var inte enbart glada miner i Scandinavium trots sportsliga framgångar.

Publiken har lyst med sin frånvaro på senare tid, något som flera Frölunda-fans uppmärksammade i en banderoll innan matchen med texten "Inget folk denna gången heller – bara slutspel som gäller?".

I kväll var det 6 463 på plats, jämfört med drygt 9300 som snittet låg på förra året.

– Det är lite förvånande, med tanke på SM-guldet och allt i våras, kommenterar klubbens marknadschef Hans Svensson det svala publikintresset i Göteborgs-Posten.