Frölunda vaknade – efter sågningen

"Fruktansvärt dåligt – nästan komiskt"





"Byt ut den fyrkantiga pucken mot en rund", beordrade Roger Rönnberg sitt lag inför tredje perioden.

Då vaknade Frölunda – och körde över Luleå i Scandinavium.

– Den var inte lika rund i tredje, konstaterar Rönnberg efter en klar 4–0-seger.

Trots total dominans var det inledningsvis ett aningen ineffektivt Frölunda som tog emot Luleå i kvällens enda SHL-match. När Patrik Carlsson tolv minuter in i den första perioden gjorde 1–0 på förarbete från Carl Grundström stod det 10–0 i skottstatistiken.

Trots det var det bara underläge med en puck i den första pausvilan, något bortalagets tränare var tacksam för.

– Vi har ett bra motstånd framför oss men det går inte att spela hockey när man står på hälarna, suckade Stefan "Skuggan" Nilsson i C More inför andra.

"Nästan komiskt"

Då blev det också bättring i Luleå.

I en mållös andraperiod var det i stället Frölunda som inte kom upp i nivå och i följande pausintervju var det Roger Rönnbergs tur att vädra sin frustration.

– Vi ska se till att byta ut den här fyrkantiga pucken som vi hade i andra till en rund och fin, sa han och tillade:

– Vårt passningsspel har varit fruktansvärt dåligt. Det är nästan komiskt.

Och kölhalningen gav resultat.

Luleås mål bortdömt

I den tredje perioden tog det bara två minuter innan Sebastian Stålberg lekande enkelt kunde sätta 2–0 i tom kasse efter att målvakten Joel Lassinantti glidit ur position efter ett missat friläge från John Nyberg.

Carl Grundström hann utöka till 3–0 innan Luleå fick en reducering bortdömd för hög klubba på Julius Junttila.

I stället fastställdes slutresultatet till 4–0 när amerikanen Casey Wellman dammade in pucken från blå.

Efter slutsignalen fick Rönnberg frågan om hur han tyckte att pucken uppförde sig i tredje perioden.

– Lite bättre. Den var inte lika fyrkantig, säger han till C More och passar på att skicka en pik till Luleå som väntar redan i lördagens back to back-möte i Coop Norrbotten arena.

– Då kommer de vara argare. Jag kände inte riktigt igen dem i dag.

FAKTA Frölunda–Luleå 4–0 (1–0, 0–0, 3–0) Första perioden: 1–0 (12.11) Patrik Carlsson (Carl Grundström). Tredje perioden: 2–0 (1.59) Sebastian Stålberg (Simon Hjalmarsson, John Nyberg), 3–0 (4.03) Carl Grundström (Robin Figren, Patrik Carlsson), 4–0 (16.39) Casey Wellman (Henrik Tömmernes, Joel Lundqvist) spel fem mot fyra. Skott: 31–18 (13–3, 5–5, 13–10). Utv: Frölunda: 1x2. Luleå: 2x2. Domare: Mikael Andersson, Mariefred, och Linus Öhlund, Älvsbyn. Publik: 8 971. Läs mer

Betyg

Matchen: ➕➕➕ ➕➕➕

Överkörning av stora mått i den första perioden, och även om Luleå sen kom tillbaka i den andra perioden så var den här matchens Frölundas från början till slut. Stabilt defensivt och aggressivt offensivt. Luleå orkade inte stå emot, och ser ut att sakna både energi och tro på det de gör. Snygga mål av Frölunda, tre sista målen i den tredje perioden. Luleå fick visst hopp när Julius Junttila slog in 3-1 på tennis, men målet blev helt korrekt bortdömt för hög klubba.

Domare: ➕➕➕ ➕➕➕

➕➕➕➕➕ ➕➕➕➕➕ Sebastian Stålberg, forward, Frölunda

Aggressiv, målfarlig och på rätt plats matchen igenom.

➕➕➕➕ ➕➕➕➕ Carl Grundström, forward, Frölunda

Vackert mål, och i fortsatt fin form.

➕➕➕ ➕➕➕ John Nyberg, back, Frölunda

Offensiv, men också säker och stabil bakåt.

➕➕ ➕➕ Patrik Carlsson, center, Frölunda

Flyttar runt i kedjorna, men ändå hela tiden lika bra.

➕ ➕ Petter Emanuelson, forward, Luleå

I princip det enda offensiva hotet i Luleå. Fyra kanonlägen, men saknar effektiviteten.

Matchens målvakt: Dan Bakala, Frölunda

Håller nollan, räddar 18 skott.

Jury: Henrik Lundgren, Scandinavium