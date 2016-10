Sundlövs sorg – mitt i KHK:s succé

Michael Sundlöv, 51, har varit hemma i Gävle sedan i fredags. I söndags morse tog han ett sista farväl av Wille Löfqvist. Målvaktsprofilen somnade in bara någon timme efter att Sundlöv varit där och hälsat på.

Vi träffas på ett kafé på Gävle strand. Den nya stadsdelen som under senare år växt fram där Gavleån möter Bottenhavet. Här har Sundlöv en lägenhet och här bor hans familj fortfarande kvar.

Det var också här, på ett korttidsboende på Gävle strand, som Wille Löfqvist tillbringade sina sista dagar.

Sundlöv var på plats bara någon timme innan Löfqvist somnade in.

– Det var en så otroligt konstig känsla när jag fick beskedet. Först blev jag naturligtvis väldigt ledsen. Men sedan när jag tittade mig omkring – och det här kanske låter helt korkat – tänkte jag: men, hallå varför stannar inte allting upp? Varför stannar inte byggkranen utanför fönstret? Varför fortsätter den där personen att gå? Sluta gå, stå still, tänkte jag. Det var en jättekonstig känsla, berättar han.

Tapetserade väggarna med Wille

De två har en lång historia tillsammans.

– Wille är en kille jag har växt upp med. Inte fysiskt, men jag var brynäsare från barnsben och tapetserade väggarna med Wille. Senare i livet hade jag förmånen att ha honom som vän, tränare, lagledare och de sista åren i Brynäs var jag hans chef. Även om vi inte har umgåtts jättemycket privat eller familjevis så fann vi varandra. Som hans fru Berith sa: han var som en storebror för dig och du var som en lillebror för honom.

– Exakt så var det. Det kunde gå en vecka när vi inte pratade, men vi visste ändå exakt var vi hade varandra och vi kunde prata om allt. Jag tror, eller jag vet, att Wille kände samma sak.

Michael Sundlöv har genom åren upplevt några tuffa perioder privat. Som sportchef i Brynäs var han sjukskriven för utbrändhet. Som spelare drabbades han 1996 av en magsjukdom som gjorde att han inte kunde spela, inte heller äta normal mat.

Hade ett ord över till alla

Vid båda tillfällena lyfter han fram Wille Löfqvist enorma stöd:

– När jag hade problem med magen beställde han hem och lagade vegetarisk mat åt mig i restaurangen. Rödbetsbiffar och sånt. Han till och med satt och åt samma mat med mig fast han inte tyckte den var särskilt god. Och det här var under en ganska lång period.

Är till och med du förvånad över hur stort engagemanget var från övriga Hockeysverige när beskedet om hans bortgång kom?

– Nej, inte det minsta. Jag har haft förmånen att resa runt så mycket med Wille, både när jag spelade och senare när han var med som lagledare. Vart han än kom pratade han med folk eller så var det folk som pratade med honom. Han hade alltid ett ord över till alla människor, oavsett vilken klubb de tillhörde. Ibland någon gliring, men han kunde lika gärna lägga armen om någon som behövde det.

Wille Löfqvist kämpade under sina sista år en ojämn kamp mot cancern som hade tagit sig in i hans kropp. Under den här hösten har Sundlöv i perioder tagit tjänstledigt från sitt jobb i Karlskrona för att kunna åka hem och vara med Wille Löfqvist.

Hyllar Karlskronas stöd

– Min chef Rolf (Lindberg, klubbdirektör) har varit helt underbar. Både han och Ove (Molin) sa åt mig att ”åk härifrån, åk hem”. Men jag jobbar ju, svarade jag. Men de stod på sig och den sparken kanske jag behövde. Jag är så oerhört tacksam för att de sa så.

Samtidigt som Michael Sundlöv pendlat fram och tillbaka till Gävle har hans lag Karlskrona varit SHL:s största överraskning. Förra årets nykomling och kvallag ligger på andra plats i tabellen:

– Visst är jag förvånad att det gått så här bra, även om jag gärna hade suttit här och sagt motsatsen, säger Sundlöv.

Hur förklarar du förvandlingen?

– Det är många små saker. Det här kanske låter löjligt men vi har byggt om arenan, nytt omklädningsrum och nya faciliteter. När vi vann SM-guld med Brynäs 2012 var det också en ingrediens. Både spelare och ledare ska vistas i den miljön varje dag. Det blir lite proffsigare och man känner sig lite större.

– Sedan har spelare och ledare ett års erfarenhet samtidigt som vi fått in killar som varit på den här nivå tidigare och tagit ett informellt ledarskap. Att en sån som Micke Aaro kommit in som assisterande tränare och kompletterat övriga ledarstaben har också gjort sitt.

Ser matchen med familjen

Men i kväll när Karlskorna ställs mot regerande mästarna Frölunda i ett direkt toppmöte finns varken Sundlöv eller assisterande tränaren Ove Molin på plats.

De är två av många Brynäsprofiler som deltar under den hyllningscermoni som ska genomföras för Wille Löfqvist inför Brynäs match mot HV 71. Själva matchen ska Sundlöv se i en av Gavlerinkens loger tillsammans med Willes familj.

– Det finns inga jag hellre skulle vilja var där med än hans familj. Hans hustru Berith och hans två söner Robert och Tommie är helt fantastiska. De har verkligen öppnat sin dörr för mig. Jag är så oerhört tacksam att jag har fått vara med i sorgen men också den glädje de har, säger Sundlöv.

Han avslutar med en uppmaning:

– Kom till Gavlerinken i kväll. Självklart är det stor sorg när en sådan fantastisk människa har gått bort, än värre för hans nära och kära. Men precis som Wille är hans familj människor som har nära till ett leende. Inte minst de vill att det ska vara glatt och fint. Jag är hundra procent säker på att det blir en magisk kväll.