Karlskrona har slutat göra mål i SHL.

Fjolårets SHL-jumbo Karlskrona inledde säsongen på ett strålande sätt.

Men de senaste matcherna har det tagit tvärstopp framåt.

I kvällens bortamatch mot HV71 fick laget iväg tio skott på mål – att jämföra med hemmalagets 33.

Än värre: Inget av dem passerade HV-målvakten Fredrik Pettersson-Wentzel.

– Tufft, vi har ett bra försvarsspel men är uddlösa framåt. I dag går det kanske lite långsamt. Det är för dåligt just nu, säger Mattias Guter i C More.

"Måste jobba på"

Laget har nu bara vunnit en av de sex senaste matcherna och har 2-10 i målskillnad.

– Vi måste jobba på. Både på träningar och matcher. Få in pucken på mål och framför allt få in folk framför mål, säger Guter.

Andreas Borgman gjorde 1-0 efter en läcker passning av Pär Arlbrandt i den andra perioden och Kevin Stenlund satte slutresultatet 2-0 i den tredje perioden.