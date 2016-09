Växjös nyförvärv sänkte Leksand

Dennis Everberg har fått en succéstart i Växjö. Senast sänkte han Rögle och mot Leksand var det dags igen.

Det var dock Adam Brodecki som gav hemmalaget ledningen redan efter tre minuter. Det var nyförvärvets första mål i Växjötröjan.

Markus Lauridsen kvitterade i den andra perioden, men glädjen blev kortvarig för Leksand. Sam Marklund gav Växjö ledningen igen kort senare.

I den tredje perioden var det dags för Everberg. Redan 30 sekunder in i sista perioden satte han 3-1 och nio minuter senare ordnade han slutresultatet 4-1.

”Inte riktigt nöjda”

Everberg har nu gjort fem mål under de inledande tre matcherna och fixade tredje raka segern för Växjö.

– Jag tycker att vi spelar helt okej, men vi har väl inte det sista där. Vi måste komma in på mål mer. Vi kontrollerar matchen och hade mycket puck så det var väl skott på mål som saknades, säger Everberg till C More och fortsätter:

– Vi är inte riktigt nöjda än så det blir ett bra test på torsdag mot Skellefteå.

Förlusten är Leksands tredje raka, men tränaren Perra Johnson tycker inte att det är någon kris.

– Vi får försvara oss ganska mycket och det tar lite kraft av det vi har tänkt att göra framåt, säger han till C More och fortsätter:

– Vi hittade lite godsaker ändå. Jag tycker ändå att vi är lite bättre i egen zon. Stundtals får vi fast dem i anfallszon men vi kommer inte till de riktigt heta lägena.