Leksands smäll – borta flera veckor

Leksand hade inlett säsongen med sju raka förluster.

På torsdagen bröts trenden.

”Perra” Johnssons mannar vände 0-1-underläge till seger 3-1 mot rivalen Brynäs.

– Just nu känner man lättnad, det är skitskönt. Viktigt för självförtroendet att veta att vi kan vinna, sa Johan Porsberger till C More.

Men segern blev alltså dyrköpt.

”Tog lite illa”

Både Tommi Paakkolanvaara och Jesper Ollas utgick med skador och för den förstnämnde är det allvarligt.

– Smällen på Tommi tog lite illa och första bedömningen är att han blir borta från spel i några veckor. Men han ska undersökas vidare av läkare och då kan vi nog ställa en mer detaljerad prognos, säger fysioterapeuten Stefan Persson till Dalarnas Tidningar.

Paakkolanvaara gjorde 28 poäng (8+20) på 44 grundseriematcher i allsvenskan förra säsongen men har gått poänglös hittills i SHL-säsongen.

Jesper Ollas fanns på is redan på fredagen.