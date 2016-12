Leksand lämnade jumboplatsen

Mardröm för Rögle – sist och förvärrad skadekris

Leksand har varit cementerat i botten sedan omgång ett.

Nu har laget – efter 24 matcher – lämnat över jumboplasten till Rögle.

– Vi ger bort matchen – jag har lite att säga till dem, säger Anders Eldebrink besviket i C More.

Det har varit en tung återkomst för Leksand i SHL. Dalalaget har huserat på sista plats ända sedan serien drog igång i september.

På senare tid har det dock sett betydligt bättre ut – och nu, efter 24 spelade matcher, har Leksand äntligen fått lämna jumboplatsen.

Detta trots att dagens gäster Rögle fick en drösmtart i Tegera arena. Filip Karlsson satte 0–1 redan efter en och en halv minut i den första perioden.

Men sedan började motgångarna.

Widing skadad

Redan innan dagens bottenmöte var skåningarna rejält skadestukade med namn som Sebastian Wennström, Sebastian Collberg , Patrick Cehlin , Matt Fraser, Viktor Lindgren och Jesper Williamsson på frånvarolistan.

I dag blev även Daniel Widing skadad och fick avbryta matchen efter att olyckligt ha kolliderat med lagkamraten Jack Connolly.

Kort därefter kom kvitteringen när Mattias Karlsson satte 1–1.

– Jag tror det var jag, målvakt, puck och allting som åkte in. Det var skönt, kommenterar Karlsson målet i C More.

I tredje perioden la sedan Leksand i en extra växel och avgjorde med två mål i powetplay.

2–1 kom genom Eric Castonguay efter 47.30. Och fem minuter senare vispade Alexander Ytterell in det som skulle bli det matchavgörande målet.

"Aldrig varit med om"

Rögle reducerade dock via Ludvig Rensfeld fram till 3–2 men några poäng blev det inte för gästerna i afton som nu är ny tabelljumbo i SHL. Dock med en match mindre spelad.

– Vi ger bort den här matchen och tar för många utvisningar, säger Rögles tränare Anders Eldebrink och sågar sitt lag.

– Tre gånger har vi för många spelare på isen. Det har jag nog aldrig varit med om.

Eldebrink påpekar att det är de mer rutinerade lirarna i laget som underpresterar.

– Det är de erfarna spelarna, inte de yngre killarna, utan de äldre som gjort många VM-turneringar. Jag har lite att säga till dem nu.

Rögle får dock chans till revansch redan på tisdag då man tar emot just Leksand i Ängelholm.

FAKTA Leksand–Rögle 3–2 (0–1, 1–0, 2–1) Första perioden: 0–1 (1.35) Filip Karlsson (David Åslin, Bryan Lerg). Andra perioden: 1–1 (4.41) Martin Karlsson (Alexander Ytterell, Joseph Piskula). Tredje perioden: 2–1 (7.30) Eric Castonguay (Jesper Ollas, Jon Knuts) spel fem mot fyra, 3–1 (12.53) Alexander Ytterell (Janos Hari, Eric Castonguay) spel fem mot fyra, 3–2 (15.58) Ludvig Rensfeldt (Jack Connolly). Skott: 40–26. (14–11, 13–6, 13–9). Utv: Leksand 1x2. Rögle: 8x2. Domare: Linus Öhlund, Älvsbyn och Patrik Sjöberg, Gävle. Publik: 5 003. Läs mer

Betyg

➕➕➕➕➕ ➕➕➕➕➕ Alexander Ytterell, b, Leksand

Har äntligen blivit den offensivt farlige och skjutglade backen igen.

➕➕➕➕ ➕➕➕➕ Ludvig Rensfeldt, f, Rögle

När laget just nu har en lång skadelista tar Rensfeldt ett stort ansvar.

➕➕➕ ➕➕➕ Olle Alsing, b, Leksand

Har något övriga Leksandsbackar saknar: stabilitet och kyla.

➕➕ ➕➕ Tobias Forsberg, f, Leksand

Tog många fina initiativ och offensivt delaktig.

➕ ➕ Jack Connolly, f, Rögle

Teknisk och svårfångad. Spelade smart.

Matchens målvakt: Atte Engren, Leksand.

Rögle skapade många heta lägen, men Engren gjorde flera kvalificerande räddningar.

Matchen: ➕➕➕➕ ➕➕➕➕

Domare: Linus Öhlund, Patrik Sjöberg ➕➕➕ ➕➕➕ '

Jury: Linus Norberg, Tegera arena