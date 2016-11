Hedman anmäls till disciplinnämnden

– Jag försöker bara ta kroppen tycker jag, sa 30-åringen i C More.

Det var i andra perioden i SHL-matchen mellan Luleå och HV71 som Anton Hedman satte upp en armbåge mot huvudet på HV:s Adam Almqvist, som var uppvaktad av Andreas Falk, vid sargen.

Det blev ingen utvisning och Hedman blev sedan målskytt i förlusten.

Men tacklingen blev en snackis i C More-studion i paus.

Hedman, som är känd för att spela tufft, försvarade själv tacklingen som han inte tyckte skulle leda till något straff. LÄS OCKSÅ Föll trots 18-åringens storspel

"Försöker stänga sargen"

– Jag försöker stänga sargen där och jag håller armbågen nära kroppen, sen så följer den med upp efter men inte under själva smällen. Jag försöker bara ta kroppen tycker jag. Att inte gå mot huvudet där, sa Hedman till C More.

Sent under lördagsnatten kommer beskedet att forwarden anmälts till disciplinnämnden.

"En HV71-spelare har pucken och uppvaktas av en annan Luleåspelare när Hedman kommer in som tredje man i situationen och tacklar HV71-spelaren med en uppåtgående rörelse", står det i anmälan på SHL:s hemsida.

Ärendet kommer att behandlas under söndagen. sportbladet tv Fula tacklingen