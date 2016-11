Hedman stängs av efter tacklingen

Det var i den andra perioden i lördagens match mellan Luleå och HV71 som Anton Hedman satte upp en armbåge mot huvudet på bortalagets Adam Almqvist.

Hedman klarade sig utan utvisning, men sedan kom beskedet att Luleåspelaren anmäls till disciplinnämnden.

– Jag försöker stänga sargen där och jag håller armbågen nära kroppen, sen följer den med upp efter men inte under själva smällen. Jag försöker bara ta kroppen tycker jag. Att inte gå mot huvudet där, sa Hedman själv till C More.

Träffar huvudet

Men nu straffas med tre matcher avstängning. Disciplinnämnden uppger fem huvudskäl till avstängningen.