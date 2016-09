Avslutar provspelet: ”Det är frustrerande”

Fabian Brunnströms senaste klubb var just Malmö Redhawks. En klubb han lämnade i början av 2015 i hopp om en flytt utomlands.

Så blev inte fallet, och 31-åringen var under hela förra säsongen klubblös.

Tidigare i somras blev det klart att just Malmö tar in forwarden på ett provspelskontrakt, som pågått sedan den 1 augusti.

Nu väljer dock Brunnström själv att avsluta kontraktet.

– Jag ville ge det en ärlig chans att komma tillbaka på högsta möjliga nivå, men nu känner jag att jag inte riktigt når dit och mentalt är det väldigt frustrerande att inte göra det, säger Fabian Brunnström i ett pressmeddelande.

”Krigat hela tiden”

Malmös sportchef Patrik Sylvegård hyllar Brunnströms inställning.

– Fabian har verkligen krigat hela tiden och gjort sitt bästa varje dag. Nu känner han att han inte kommer upp i den nivån som han har varit och vill vara på och att han inte kan bidra på det sätt som han ska. Nu blir det ett naturligt avslut på hans tid här, säger han. LÄS OCKSÅ PLUS Djupanalys: Malmö – är ett lyxbekymmer