Båda lagen spräckte SHL-poängnollan

Lassinanttis succé – när Luleå vann

Han är SHL:s bäste målvakt just nu sett till statistiken. Joel Lassinantti storspelade även mot Växjö – och det behövdes ett snömoln för att få hål på Luleåkeepern. – Det blir lite molnigt där, men det är skitsamma nu, säger 23-åringen i C More.