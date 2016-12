Två snackisar knäckte Rögle i jumbofinalen

FAKTA

➕➕➕➕➕ ➕➕➕➕➕ Aleksander Ytterell, b, Leksand

Pangade in ett vackert mål och spelade bra.

➕➕➕➕ ➕➕➕➕ Janos Hari, f, Leksand

Målskytt som var inblandad i mycket.

➕➕➕ ➕➕➕ Oskar Lang, f, Leksand

Puckskicklig och rapp.

➕➕ ➕➕ David Åslin, f, Rögle

Pigg målskytt. Bra fart.

➕ ➕ Timothy Liljegren, b, Rögle

Det syns att det finns potential i 17-åringen.

Matchens bäste målvakt: Atte Engren, Leksand.

Gjorde några fina räddningar.

Domarna: ➕➕ ➕➕

Matchen: ➕➕➕ ➕➕➕

Dansk tidigare tavlor

✓ I SHL-premiären, Rögle återkomst, hade Dansk storspelat innan Oscar Fantenberg skickade in en lös puck med sin backhand mot målet. Dansk behövde bara fånga upp pucken – men tappade in den. Och det gjorde att Rögle förlorade matchen.

✓ I en hemmamatch mot Brynäs i oktober förra säsongen. En lång puck från Brynäszonen styrs av Greg Scott och ner, sakta längs isen, mot Dansk. Målvakten försökte vispa bort pucken med klubban men missar helt och den glider in i målet i stället.

✓ Drygt en månad senare, mot Brynäs igen, kom nästa groda. En Brynässpelare la ner pucken mot Dansk. Den studsade via sargen in mellan benen på en förvirrad Röglemålvakt som slängde sig i panik mot pucken – men för sent.