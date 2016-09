Stjärnbacken kan bli bort länge

Kyle Cumiskey, 29, värvades in som Skellefteås stjärnback.

Inför den här säsongen tappade Skellefteå stora delar av sin backuppsättning. Namn som Tim Heed och Anton Lindholm försvann till NHL. Alexander Urbom och Arvid Lundberg skrev på för andra SHL-klubbar.

Men Skellefteå har också plockat in backar.

Inte minst kanadensaren Kyle Cumiskey, som gjorde stor succé under två säsonger med Modo. Kanadensaren är tänkt att få en nyckelroll offensivt, inte minst i power play.

Men det finns stora frågetecken när Cumiskey kan vara i speldugligt skick. Skellefteå hade hoppats på SHL-premiären, men så blir det inte.

Spelade bara 17 matcher förra säsongen

Nyförvärvet har fortfarande inte spelat någon match under försäsongen och fick även stora delar av förra säsongen spolierad på grund av en skada. Han spelade bara 17 matcher i Chicagos Blackhawks farmarlag Rockford IceHogs

Enligt uppgifter till Sportbladet är Cumiskeys skada så pass allvarlig att han kan missa stora delar av höstsäsongen.

– Han har gjort en operation, men hade varit på is i tre veckor i Denver innan han kom till oss. Men vår bedömning när han kom till oss var att det var alldeles för tidigt att gå på is. Vi resonerade att vi vill ha honom hållbar över tid och är då kanske extra försiktiga. Han är på is nu, men inte med övriga laget, säger Mikael Lindgren.

Fyra nyckelspelare kan missa premiären

När kan han vara tillbaka enligt dig?

– Senast jag pratade med läkarteamet handlade det om fyra till sex veckor. Det kan bli kortare, det kan bli längre.

Cumiskey är inte enda nyckelspelaren i Skellefteå som kan missa premiären. Även Johan Alm, Oscar Möller och Axel Holmström är skadade.

– Axel missar definitivt premiären och även Kyle som det ser ut. När det gäller Möller och Alm får vi se om de är spelklara när det drar igång, säger Lindgren.