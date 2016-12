Sverige klart för VM-final

Rasmus Enström sköt två mål i 7-2-segern mot Schweiz.

Därmed är Sverige i VM-final – igen.

– Vi har inte vunnit ett skit ännu, säger Enström.

Rasmus Enström har brottats med en fotskada inför och under VM, men i semifinalen mot Schweiz visade han klass.

Det stod 2-2 efter två perioder när Faluns stjärna klev in i handlingen.

Han snärtade in matchvinnande 3-2 och virkade sedan vackert in 5-2 via ett friläge.

Till slut vann Sverige med klara 7-2.

– Det var tufft i två perioder, men vi växlade upp i tredje perioden, säger Enström till TV4.

– Det var så klart skönt att sätta ett par mål, det var viktigt för laget och mig själv. Det känns som jag är på gång.

Han medger att han alltjämt har problem med foten.

”Ett sikte – guld”

– Det är inget att hymla med, det syns kanske också. Men vi har ett bra läkarteam, säger han och skojar om kuren:

– Det är trolldryck.

Sveriges finalsvit håller därmed i sig. Laget har aldrig missat någon VM-final, och är nu klara för elfte raka finalen.

– Skönt med vinst och final, men har inte vunnit ett skit ännu, säger Enström.

– Vi har ett sikte och det är guld.

I finalen ställs Sverige mot Finland eller Tjeckien som möts under lördagseftermiddagen.