Pressad ’Gäddan’ gick på knock: ”Helt sjukt”

HAMBURG. Adrian Granat gick sitt livs svåraste match och låg under klart mot Franz Rill.

I sjätte ronden fick han fast sin motståndare mot repen och träffade med en högerkrok som skakade om tysken. Granat såg sin chans och öste höger och vänsterslag om vartannat i en lång slagserie där till slut en höger mot tinningen skickade motståndaren i golvet.

– Känslan när man får fast honom mot repen är bättre än när man är med tjejer. Bättre än allting. Allt. Det är så jävla skönt. Helt sjukt egentligen. Jag vill inte skada honom men jag vet att jag har honom, säger Gäddan.

”Då hade jag slagit ihjäl honom på två ronder”

Som inledde matchen segt.

– Jag hade svårt att komma in i matchen. Var obekväm. Tajmingen var off, jag var spänd. Lite osäker. Inte rädd eller så men försiktig och då hamnade jag efter. Jag började på andra plats redan från början. Det skedde i mitt huvud. Det var inte att han var bättre. Det var jag som satte mig i den platsen.

– Men jag sket i det. Jag visste att fick jag ett övertag skulle jag slå ut honom. Jag visste det. Jag ger mig fucking aldrig. Aldrig. Om jag hade gått in och varit clean från början hade jag slagit ihjäl honom på två ronder.

I sina 13 tidigare tungviktsmatcher som proffs har Gäddan varit helt överlägsen utan att någonsin blivit rejält träffad. Nu fick han ta emot flera tunga slag av den farlige Rill.

– Det var mitt eget fel men jag klarade det bra. Jag har en haka som håller. Kroppsslagen var inga problem. Min kropp är som sten. Jag övervinner och trampar ner allt dåligt som kommer in i huvudet.

Fest och semester väntar

Att han var spänd berodde på att matchen som gällde Rills internationella tungviktstitel för IBF var enormt viktig för Gäddans fortsatta karriär.

– Jag vill bli bäst men visste inte var jag stod.

Han fick ett bevis på att han kan slå även kvalificerade motståndare som det kommer att handla om från och med nu i jakten på de stora VM-titlarna.

– Just nu bryr jag mig inte. Just nu är jag på moln. Jag visade vad jag är kapabel till plus att jag vet att jag inte boxades mitt bästa. Jag har dubbelt så mycket att ge.

– Nu jävlar ska jag festa ända in i väggen. Det har jag gjort mig förtjänt av. Sen blir det två veckors semester i Thailand med min tjej.

Adrian Granat håller på att skapa sig ett riktigt stort namn i tungviktsklassen. En mycket spännande svensk tungviktare i den mest spännande viktklassen av alla.

