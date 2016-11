”Det var konkreta dödshot jag mottog”

Det var under galan 15 oktober i G 18-Halle, där den svenske tungviktaren Adrian ”Gäddan” Granat boxades, som två tyska män ska ha gått fram till Per-Åke Persson och sagt att om han ”inte slutade att skriva skit om Maria Lindberg, så …”

Orden följdes av en menande gest med handen dragen över halsen och en uppmaning om att han aldrig mer skulle komma till Hamburg. För i så fall skulle han dödas.

– Jag visste inte hur jag skulle ta det. Först såg jag det som ett skämt, men vi var trots allt i Hamburg där det finns en massa löst folk i och runt boxningen. Så jag bestämde mig så småningom för att ta det på allvar.

Hemkommen till Sverige gjorde Persson en polisanmälan om olaga hot.

”Sprider lögner och dynga”

Per-Åke Persson har sedan början av 1990-talet varit frilansande skribent för flera utländska boxningssajter. Inför Maria Lindbergs nästa match, i Hamburg 4 december, skriver Persson på den danska sajten knock-out.dk:

”Och så är the Killer back: Mördar Maria Lindberg möter bosniskan Dajana Vukelja … The Killer har det motigt i Hamburg och annorstädes. En tilltänkt match i Mariehamn i september gick i stöpet när arrangörerna fick klart för sig att the Killer inte bidrog till biljettförsäljningen och man gjorde dessutom bedömningen att det var medelmåttigt ställt med boxningskunskaperna så man avbokade matchen. Att ta livet av sina kritiker lär dock inte hjälpa.”

Varför kallar du Maria Lindberg för The Killer och Mördar Maria?

– Det gör jag för det konkreta mordhot mot min person som jag mottog i Hamburg. Om det var direkt på hennes initiativ, det vet jag inte, men det var en följd av flera års spridning av lögner, skitsnack och dynga från henne, bland annat på hennes facebooksida.

Förbjöds gå match i Sverige

– Jag vet inte om hon är inblandad direkt i hotet, men det är en följd. Hur kan dessa tyskar veta att jag har skrivit skit om Maria Lindberg om inte någon har berättat om det så att det blir deras sanning? Någonstans har dom fått det ifrån.

Persson och Lindberg har haft en konflikt som löper tillbaka från det att Maria Lindberg skadades allvarligt i samband med en amatörlandskamp i Finland 1999. På grund av en blödning mot hjärnan då har Lindberg sen dess haft svårt att få boxas men valde ändå att bli proffs.

Hon har varit förbjuden att gå match i Sverige och flera andra länder men anser att hon ofta stoppats efter påtryckningar av Per-Åke Persson, vilket bland annat är ett tema i dokumentärfilmen Maria and her shadow där Skuggan kan tolkas vara just Per-Åke Persson.

”Ska ringa polisen”

– Jag har ingen som helst aning om vad jag har gjort honom. Ingenting. Verkligen ingenting. Jag sket i honom när han började förfölja mig och satsade på min karriär och passion för boxning. Sen dess har det blivit bisarrt infekterat, säger Maria Lindberg och fortsätter:

– Någon form av besatthet är det. Hur man kan hitta energi till att förfölja mig i 17 år är helt ofattbart. Om igen, om igen, om igen.

Maria Lindberg tänker även hon vända sig till polisen efter Perssons senaste skriverier på den danska boxningssajten och i kommentarfälten på hennes agents blogg.

– Jag ska ringa polisen och höra hur man ser rättsligt på hela grejen. Avslutningen med att ta livet av sina kritiker lär inte hjälpa är inte klok. Så grovt, säger Lindberg som bestämt hävdar att hon inte haft någonting med mordhoten att göra.

– Självklart inte. Jag skulle aldrig be någon annan att hota någon för min skull. Mord, det finns inte i mitt liv, säger Maria Lindberg.