”Pontus Jansson är gud här - på allvar”

Erik Niva åkte till Leeds för att ta reda på varför svensken är så dyrkad









I snart 15 år har de varit Europas mest underpresterande storklubb – men hösten 2016 hoppas Leeds United igen.

Kvalplats till Premier League, kvartsfinal i Ligacupen och en reslig skåning i mittförsvaret.

Det finns bättre svenska fotbollsspelare än Pontus Jansson. Det finns däremot ingen annan aktiv svensk som är lika dyrkad i sin nya hemstad.

Det var bara en liten handrörelse, men den skulle få stora konsekvenser i ett helt annat land i en helt annan världsdel. Det var en manöver som fick de mer erfarna männen runt träbordet att skaka på sina huvuden och titta misstroget mot Donald Trump.

– Ooh, Donald... Du inser inte vad du just har gjort.

Vad Trump ställt till med just den här gången? Jo, han hade lottat Leeds United mot Manchester United i den engelska ligacupkvarten, säsongen 1991–92. Han hade kastat ett blodigt köttstycke till en nymornad björn, elektrifierat en fotbollsstad på väg in i en ny tidsålder.

Leeds United var på marsch, och när den vita maskinen väl rör sig framåt brukar den vara väldigt svår att stoppa.

Ett halvår senare hade de vunnit den engelska ligan.

Nästan exakt 25 år senare ska Leeds United återigen spela ligacupkvart mot en av de röda jättarna från det engelska fotbollsetablissemanget.

Världen har förändrats alldeles för mycket för att det ska vara värt att fastna i långsökta paralleller mellan då och nu – både vad gäller Donald Trump och Leeds United – men känslan av framåtriktad förändring och förbättring är i alla fall bekant.

Den här gången är det en 25-årig bjässe från Arlöv som satt saker och ting i rörelse.

– Ögonblicket då jag insåg att något var på väg att hända... Det var i matchen mot Huddersfield, Pontus Janssons allra första. Min plats på kortsidan är rakt framför honom. Han vann en tackling – och sedan vände han sig mot The Kop med knytnävarna i luften och skrek. Publiken svarade upp omedelbart, under minuterna som följde var volymen på arenan högre än den varit på ett bra tag. Vi har inte haft en spelare som gjort något liknande på väldigt länge. Vi har inte haft några starka karaktärer, vi har inte haft några med kroppsspråk som visade att de brydde sig.

Leeds förlorade den matchen också, avslutade säsongens sjätte omgång på nedflyttningsplats. Det pratades redan om att nye managern Garry Monk skulle bli ett nytt jack i kolven för skämtfigursägaren Massimo Cellino.

– Ändå gick folk från Elland Road och sa: ”Såg ni vad den där nya killen gjorde? Firade en tackling”.

Pontus Jansson. Andreas Bardell

En bisarr resa

Daniel Chapman är en av redaktörerna på det inflytelserika Leeds United-fanzinet ”The Square Ball”. Den seglivade supportertidningen har funnits ända sedan 1980-talet, och Chapman har varit med på hela den bisarra spöktågsresan som varit klubbens moderna historia.

Ligatiteln 1992, precis innan den gamla högstadivisionen lanserades om som Premier League. Försäljningen av Eric Cantona till Manchester United. De fartblinda Peter Ridsdale-åren, med Champions League-semifinaler och överbetalda guldfiskar. Misshandelsrättegångarna mot Lee Bowyer och Jonathan Woodgate, storlaget som sprack.

Och så mörkret, det becksvarta och oändliga mörkret. Tretton säsonger utanför Premier League, en lång vända ner i tredjedivisionen. Hela Europas mest underpresterande klubb. En plågsam parad av ansiktslösa och impopulära ägare, den ena mer nyckfull och korrupt än den andra.

– Vi har vant oss vid att bli behandlade som skit, och det har aldrig funnits en strimma hopp om att saker och ting ska bli bättre igen. Jag har suttit på Elland Road och bara velat gå därifrån. Usel fotboll, spelare utan personlighet, vanvettig ägare. Det var ett ögonblick i slutet av förra säsongen... Vi fick in en matchtröja till jobbet, med alla autografer på. Både jag och min kollega är enorma fans, men vi tittade på den och bara ”jaha”. Jag kände ingenting för någon av de där spelarna. Det var en så konstig upplevelse att ha den där tröjan i handen, som att hålla en religiös artefakt som förlorat all kraft och mening.

Det är rättvist att säga att Daniel Chapman knappast skulle bli omslagspojke för en reklamkampanj om positivt tänkande. Kanske är det hans personlighet, kanske är det vad ett liv med Leeds United gör med en människa.

– Det har funnits direkt fientlighet mellan fansen och spelarna, till en punkt där fansen känt ett behov av att näst intill tvinga vissa spelare att respektera klubben de representerar. Men de har bara ryckt på axlarna, utan att bry sig. Folk har stannat dem på gatorna och sagt åt dem att fuck off out of Leeds.

Jag har förstått att ni inte var särskilt förtjusta i killen som Pontus Jansson ersatte.

– Giuseppe Bellusci från Catania. Ett kukhuvud. Han spelade som ett och han uppträdde som ett. Men det är väl just det med Pontus Jansson... Kontrasten mot vad vi haft tidigare är så stark, som natt och dag.

Normalt sett är ”The Square Ball” skriven i ganska bitter, desillusionerad ton – men så fort texterna berör Pontus Jansson växlar tonläget till euforiskt lovsjungande.

”En skandinavisk åskgud”. ”Terminator 2”. ”En koloss”. ”Kung Arthur som drar svärdet ur stenen”. ”En naturkraft”. ”Förkroppslingen av kristus”.

Det här är med hans status i Leeds är inget vi svenskar överdriver, snarare tvärtom. Inte ens Zlatan Ibrahimovic har samma särställning i stjärntäta Manchester, sex mil bort på andra sidan Penninerna.

– Pontus Jansson är en gud här. På allvar. Redan nu har han visat oss mer än någon annan spelare gjort på minst tre år. Eller ja... Ska jag vara ärlig kan jag inte minnas en ny spelare som gjort samma intryck sedan Vinnie Jones kom hit, 1989. Du ser tioåringar i staden och på läktarna med Pontus Jansson-frisyrer, och såna saker är inte konstgjorda. Det är på riktigt, det är äkta.

Pontus Jansson. Andreas Bardell

”Norra Englands Barcelona”

När vi möter upp Pontus Jansson har det precis börjat regna. Såklart. På 1990-talet gjorde staden ett försök att lansera sig själv som ”Norra Englands Barcelona”, men det var ingen som trodde på statistikgraferna som påstod att det regnade mindre i Yorkshire än i Katalonien.

– Men jag lovar, när jag först kom hit sken solen hela tiden.

Och nu?

– Nu har det regnat varenda dag i två veckor.

I det här läget hade Pontus Jansson kunnat bo i Nice och toppa den franska ligan. Han hade en förfrågan därifrån – precis som han hade ett erbjudande om att bilda välbetalt mittbackspar med Andreas Granqvist i Krasnodar – men det var något som drog honom i en annan riktning.

På måndagsförmiddagen fick han sin misstanke bekräftad, Torino tänkte verkligen förhala bort hans överenskomna kontraktsförlängning. På tisdagskvällen satt han på Elland Road och såg Leeds möta Fulham. På onsdagen skrev han på.

– Det var bara något med Leeds som kändes rätt från första stund. Första gången jag såg Garry Monk... Det var en 20 meter lång korridor, och vi kom från varsitt håll. Han sken upp direkt, hoppade på mig och kramade om mig. Jag fick direkt den här känslan: ”Äntligen en tränare som verkligen tror på mig, som jag kan ha en relation med”.

Trots regnet har Pontus Jansson väntat utanför den italienska espressobaren där vi egentligen stämt träff. Det är fullt därinne, och han vill inte vara den som ger intryck av att kräva en plats.

Den här tisdagseftermiddagen ser han inte ut som en skandinavisk åskgud. Han har släntrat ner i svarta träningsbyxor och en hamnsjåarmössa som han helst inte tar av sig ens för fotograferingen.

– Håret håller inte för det, jag behöver min magic hat. Men det är skönt här i Leeds. I Turin kändes det som att man behövde klä upp sig varje gång man skulle ut och äta.

Det är inte så mycket Arlöv att bry sig om frisyren på det sättet.

– I Arlöv tar man aldrig av sig mössan.

Pontus Jansson Foto: TT

Återvänder alltid till Arlöv

Visst kan man försöka, men det är faktiskt omöjligt att prata med Pontus Jansson om vem han är och vad han står för utan att fastna i den brokiga Malmö-förorten Arlöv.

Han återvänder dit hela tiden, både språkligt och bokstavligt. Hur blev han fotbollssupportern som ägnade tonåren åt att måla tifoflaggor och åka på bortamatcher? Arlöv. Hur blev han MFF:aren som egentligen ville skriva livstidskontrakt med klubben, men som i stället gav dem fem transfermiljoner ur egen ficka? Arlöv. Och hur blev han medmänniskan som åkte direkt från de allsvenska toppstriderna till ungdomscuperna för att sova på luftmadrass i en gymnastiksal med pojklaget han tränade? Gissa själva.

Om du är en Leeds-supporter som uppskattar Pontus Jansson – då uppskattar du även människorna, miljön och värderingarna som formade honom. Hela den högre underarmen täcks av tatueringen ”Ne umquam obliviscaris unde venias”, latin för ”Glöm aldrig bort var du kommer ifrån”.

– Jag vet faktiskt inte varför det är så viktigt, men det har färgat mig genom åren. Jag har ju den här skräckbilden av att de där hemma ska tro att jag svävar bland molnen och skiter i dem bara för att jag har hamnat här.

Har du alltid tänkt såhär?

– Ja. Det började nog redan när jag gick i nian och började spela för Malmö. Man kom in i skolan och fick det här: ”Oooh, där kommer stjärnan”... Och redan då kände jag ett obehag över att få den titeln, av att andra såg på mig så. Jag ville bara vara en av grabbarna i Arlöv. Ibland när vi sitter och pratar nu och det blir prat om att jag är rik och inte behöver tänka på pengar... Jag bara känner: ”Snälla, prata inte så”. Det var bara för några dagar sedan som en gammal klasskompis sa något om ”lyxliraren”, och jag igen... ”Jag tycker inte om när du säger så”.

Många av Pontus Janssons barndomsvänner hade det tufft i skolan, ”fick hitta andra sätt att tjäna pengar”. Hade han själv också kunnat hamna i den typen av liv på marginalen?

– Svårt att säga. Jag har nog varit en skitunge och gangster under mina yngre år, men jag har haft så oerhört starkt stöd från min familj. Under hela tonåren – även när jag spelade i Malmö – var jag ju ute och såg mycket av den här skiten som hände på nätterna. Alla gäng, alla slagsmål och så... Det var någon gång då jag var på fritidsgården som ett gäng stormade den med baseballträn och slog sönder allt de såg. Sådant hände ju under uppväxten.

Vad gjorde du?

– Sprang för livet.

Det har jag svårt att tro.

– Nämen, det var mycket slagsmål i skolan också. Jag var faktiskt inte så ofta involverad, men ibland skulle jag in och stoppa och fick själv några slag i ansiktet. Jag bara kände: ”Shit, varför slåss ni?”. Jag har svårt att såra människor, jag tycker så synd om dem... Det räcker att jag ser någon sitta ensam så får jag en klump i bröstet. Han kanske inte ens har det tufft, men... Jag vill bara att alla människor ska ha det bra, jag bryr mig om folk. Man ska ta hand om alla.

Leeds är en ganska säregen stad, präglad av storhetsvansinne och mindervärdeskomplex på en och samma gång.

I februari 2009 förlorade Leeds United med 2–0 mot Hereford och sjönk ännu djupare ner i tredjedivisionen. Ändå lämnade bortafansen lilla Edgar Street envetet sjungande på en och samma sång:

– We are the champions, the champions of Europe.

Nu har ju aldrig Leeds United varit europeiska mästare, men det är liksom det som är poängen. Själva är de övertygade om att de berövades på sin rättmätiga titel när det franska domarteamet hittade en diffus offside på Peter Lorimer i Europacupfinalen mot Bayern München, 1975. De är fixerade vid tanken på att de generellt och konsekvent är motarbetade, både på och utanför planen.

Men bara för att man är paranoid betyder det som bekant inte att man inte är förföljd.

Leeds har inte funnit sig i att vara den undanskymda och marginaliserade industristaden som får villkoren dikterade av maktmännen i London. Genom historien har de strävat efter en större betydelse, ett tydligare erkännande. De har aldrig någonsin fått det.

Pontus Janssons tröja trycks upp i supportershoppen. Andreas Bardell

”Vi fick aldrig någon respekt”

Ingen annanstans har den här kampen manifesterat sig lika tydligt som på fotbollsarenorna.

Leeds United har ingen imponerande fotbollsaristokratisk stamtavla – det här var tidigare ett rugbyfäste, och klubben grundades så sent som 1919 – utan är snarare den solkiga uppkomlingen som sparkade in entrédörren och stövlade in i balsalen.

De kom från ingenstans, men på 1960-talet gjorde mytomspunne managern Don Revie dem till det bästa laget i hela England. Det var ett band av bröder som inte backade eller väjde för något, utan tänjde på gränserna och gjorde precis allt som krävdes.

Oskrivna regler och luddiga hederskodex var inget för dem. Fantastiska med bollen, ännu bättre i striden. Super Leeds, sa de själva. Dirty Leeds, sa resten av England. ”Keep fighting”, stod det på skylten Don Revie hängde upp utanför omklädningsrummet.

– Vi hade Europas bästa lag, men ändå fick vi aldrig något erkännande eller någon respekt. I stället var det en fråga om: ”Exakt vilka tror de att de är?”. Det både fanns och finns ett etablissemang som inte tycker att en klubb från de här delarna av norra England – med spelare, ledare och fans från arbetarklassen – ska föra sig med Real Madrids attityd.

Daniel Chapman fingrar på några av de mest infekterade taggarna runt den vita rosen. Don Revie som aldrig blev adlad som Matt Busby. Norman Hunter som tvingades vänta i mer än 40 år på sin guldmedalj från VM 1966.

Allt blir extra känsligt eftersom fotbollen blivit så intimt förknippad med Leeds drömmar och ambitioner. Det är Englands fjärde största stad, ändå finns egentligen ingenting här. Även bortsett från fotbollen är Manchester och Liverpool världsberömda städer tack vare sin musik. Utanför Yorkshire är Leeds däremot inte känt för någonting alls.

– Med tiden har den här bristen på erkännande förvandlats till en självförsörjande kärlek för det vi ändå har. Ta det här med musiken på 1990-talet... Manchester kanske hade Stone Roses, Oasis och Happy Mondays, men vi hade band som The Bridewell Taxis, Cud och James. De blev aldrig stora internationellt eller ens nationellt, men deras lokala följe var oerhört dedikerat och lojalt. Mer och mer har vi fått den här känslan att vi inte behöver någon annans uppmärksamhet eller godkännande. Det fanns ett stort elektroniskt band härifrån som hette Utah Saints, och de hade klubbar runt 1990 som började få uppmärksamhet från pressen i London. Journalisterna ringde och bad om biljetter för att skriva om allt som hände, men Utah Saints bara: ”Well... no”. Vi har utsålt varje kväll, det är fullt av folk härifrån norr som redan vet allt om oss. Vi behöver inte er. Vem bryr sig vad någon utanför Leeds tycker?

Bortom smaklöshetens gränser

I stort sett alla fans runtom i England brukar kunna enas i en och samma ramsa: ”We all hate Leeds scum”. Och högst av alla sjunger Leeds-supportrarna själva.

Tror ni att de bryr sig om era fördömanden och förolämpningar? De har bestämt sig för att spela efter sina egna regler, långt bortom smaklöshetens vedertagna gränser.

På 1970-talet gick en seriemördare lös bland de prostituerade i Leeds så kallade glädjekvarter. ”There’s only one Yorkshire ripper”, sjöng Elland Road. Häromåret uppdagades det att stadens egen tv-mysfarbror Jimmy Saville i själva verket varit en samvetslös sexförbrytare. ”Jimmy Saville – he shags who he wants”.

– Det har väl varit ett sätt att bygga ett skydd, att göra oss själva untouchable. Det finns inget ni kan sjunga mot oss som ni kommer åt oss med. We’re Leeds United – we don’t give a fuck.

Förra helgen var Elland Road utsålt för första gången på sex år. I kväll tar Leeds med sig 5 500 fans till Anfield, och är djupt indignerade över att de inte fick en större sektion. På lördag kommer Aston Villa till stan, och det kan mycket väl bli fullsatt igen.

Det är inte det att någon tar några framgångar för givet – ingen som hoppas på så värst mycket mer än att behålla den här kvalplatsen mot Premier League – men den lilla strimman hopp som äntligen går att skönja räcker så oerhört långt.

– Tron på det har börjat komma igen, man ser det i ögonen på alla runt klubben. Jag sa det från dag ett: ”Jag kommer hit för att ta Leeds till Premier League”. Då skrattade ju alla åt mig. ”Vad säger du? Vi är mycket närmare att åka ut än att gå upp”. Men förutom Newcastle har vi varit bättre än alla lag jag mött hittills, och då har vi ändå mött i stort sett alla topplag och favoriter.

Ibland krävs inte mer än en handfull segrar för att bryta en ond cirkel. I ett unikt fall kan tre månader räcka för att bli folkhjälte och klubbikon. Pontus Jansson skrattar till och rycker på axlarna.

– Det sjuka är ju att jag inte ens är en Leeds-spelare ännu, jag är bara här på lån.

I vilken mån tar du in all den här uppskattningen, alla de här känslorna som investeras i dig – och i vilken utsträckning måste du bara vara en professionell fotbollsspelare som gör det som är bäst för dig och din karriär?

– Jag vet inte, alltså... Den kärlek som jag känner här – den kände jag knappt ens i Malmö. När jag var där kretsade mycket kring mig, och när jag var i Torino sa jag alltid: ”Det är skönt att vara lite i skymundan, att inte vara störst”. Men nu när jag kommer hit känner jag... Fan, vad jag har saknat det, att vara den som alla pratar om. Jag kommer in på uppvärmningen och känner att det kommer ett sus när de ser mig. Det är en sån skön känsla, det värmer – och just nu känner jag bara: ”Fan, här vill jag stanna”. Jag vill att de hittar en lösning som gör att jag blir Leeds-spelare på riktigt, sedan får vi ta det därifrån.

Likt många andra svenskar har egentligen Pontus Jansson ganska svårt att prata om sig själv, svårt att ta in beröm – men han har fått lov att vänja sig med åren.

Redan som 21-åring fick han en malmöits slutgiltiga erkännande, då självaste Bosse Larsson refererade till honom som MFF:s bäste spelare.

– Då fick pappa tårar i ögonen. Pappa säger aldrig ”Bosse Larsson”, han säger alltid ”Guden”. För honom är han mycket större än Zlatan. Och när hans absolut största idol sa något fint om hans son... Det betydde så mycket för honom. Han har det där klippet på väggen någonstans därhemma.

Han tillhör inte de tysta, äldre män som har svårt att berätta hur stolt han är?

– Skojar du?! Han pratar om sin son hela tiden. Det är många gånger man har skämts över att han hela tiden ska skryta.

Pontus Jansson ser till att skryta lite om pappa Leif också, berättar om en oavlönad fotbollsledare som tvättat kläder och burit bollnät i årtionde efter årtionde.

– Jag är oerhört stolt över honom. Han har gått på samma jobb som glasmästare i mer än 40 år, jobbat från sju till fyra, krigat varje dag för en pisslön. Jag kan tänka: ”Hur fan har han klarat av det?”. När jag skickade hem pengar från Italien till Sverige såg han kvittot på försändelsen och bara: ”Det där är vad jag tjänar på fem år”. När han säger så får jag en klump i bröstet. Det känns ju fel. Vad gör det jag gör viktigare än det han gör?

Hur ofta flyger han ut i Europa för att se dig spela?

– Aldrig. Det har aldrig hänt. Han gillar inte att resa och flyga, och egentligen är jag likadan. Innan jag började spela i pojklandslagen hade jag knappt varit utanför Skånes gränser. Hade jag inte spelat fotboll hade jag aldrig sett världen, då hade jag bara varit en malmöit som stannat hemma. Men jag hoppas att pappa någon gång kan komma hit och med egna ögon se hur stor jag har blivit. Då hade jag kunnat känna att jag uträttat något med min fotboll.

Likt de flesta brittiska industristäder består Leeds av en upprustad stadskärna och förfallna ytterområden. Någon jämförde staden med en syltmunk; en inbjudande liten kärna omringad av en slapp, trögrörlig massa.

Elland Road ligger ihopklämd ute i degen. Under de tyngsta fabriksåren brukade det årligen falla drygt 200 ton sot över varje enskild kvadratkilometer här.

Bostadsområdet Beeston ligger på en höjd ovanför arenan. Raka gator med ihopklämda röda tegelhus. Kasserade soffor på trottoaren, tvättlinor mellan husen på italienskt 1930-talsvis.

Sommaren 2005 blev Beeston världsberömt, då två av terroristerna som genomförde 7 juli-attentatet i London kom härifrån. En tredje attentatsman var från Holbeck, nerför backen.

Genom åren har Leeds United kommit att förknippas med segregation och splittring, snarare än solidaritet och sammanhållning. De rasistiska inslagen har inte kunnat raderas helt från läktarna, och i kvarteren häromkring har ungdomar med asiatiska rötter spelat för sig själva i parkerna istället för att gå till Elland Road.

– Avståndet mellan klubben och lokalsamhället har bara vuxit och vuxit. Det är sorgligt.

Promenaden mellan Holbeck och Elland Road tar bara några minuter. Genom ett industriområde, fram till tunneln under motorvägen och sedan framme. ”Cellino out”, står det klottrat på betongen framför viadukten.

Ifjol satt ofta en kille som heter Andy här, i början av vägtunneln mellan Lowfields Road och själva arenan. Han hade blivit av med sitt tryckerijobb, saknade familj och tvingades leva som hemlös i nästan ett år.

I dag har han en lägenhet och ett liv igen. Leeds United-fans skänkte pengar, mat och möbler tills han kom upp på fötter igen. En äldre tant från långsidan brukade till och med ta hem hans tvätt mellan matcherna.

– För det mesta känner jag ju mig cynisk gentemot fotbollen och Leeds United, men historier som den gör att jag får lite av tron tillbaka. I grunden är det bra människor som kommer hit. Vi har låtit oss utnyttjas alldeles för länge – varit alldeles för dåliga på att protestera mot all misskötsel – men ge oss något tydligt att samlas kring så kommer vi fortfarande att sluta upp och marschera framåt tillsammans. Sätt en hemlös kille utanför arenan och vi hjälper honom. Placera Pontus Jansson i mittförsvaret och vi dyrkar honom.

Pontus Jansson. Andreas Bardell

”En form av masochism”

Vi har ägnat någon timme åt att försöka pussla ihop Leeds Uniteds identitet, och Daniel Chapman har kommit till segmentet där det ska finnas plats för lite framtidstro mitt bland all skepsis och fatalism.

– Det finns ett tydligt stråk hos oss där vi är övertygade om att saker och ting aldrig är vad de verkar vara. Det finns alltid något dolt bakom hörnet som väntar på oss. En del av varje Leeds-supporters personlighet är övertygelsen om att alla framgångar är flyktiga, och att en spark i kulorna bara är några steg bort. Alla är ute efter oss, och kosmos är emot oss. Någonstans finns ju en farhåga om att allt det här runt Pontus Jansson bara är en illusion. Kanske visar han sig vara världens sämsta människa, kanske börjar han spela som skit så fort vi köpt loss honom. Eller kanske lyckas vi aldrig köpa honom överhuvudtaget.

Vad händer då?

– Jag skulle vilja säga att det skulle bli upplopp på gatorna, att vi skulle bränna ner arenan. Men alla motgångarna genom åren har också genererat någon typ av stolthet i att bara kunna svälja allt som kastas mot oss, ta emot de hårdaste slagen och ändå bara fortsätta framåt som om inget hade hänt. Det är nästan någon form av masochism.

Daniel Chapman kliar sig i skägget, frågar försynt om vi kan tänka oss att ta med en påse med presenter och vidarebefordra till Pontus Jansson. Han är 36 år gammal, slits mellan barnslig entusiasm och väderbiten bitterhet.

– Om vi förlorar Pontus Jansson kommer vi göra precis samma saker som vi alltid annars gjort. Vi kommer att gå hemåt i regnet, köpa en pint till – och gnälla. Sedan går vi ändå tillbaka till Elland Road veckan efter. Men med det sagt... Kan det inte få bli annorlunda för en gångs skull? Kan inte Pontus Jansson vara precis den vi tror att han är? Kan vi inte få något att tro på igen?

































1 / 15

Så hyllades Jansson av fansen efter fina gesten

Vilken fantastisk gest. Du är en riktig kult-hjälte.

Du är mer än en anständig mänsklig varelse. Det här kändes i hjärtat.

Han är maskin i försvaret och dessutom en stor karaktär. Bäste mittbacken vi haft många år.

Fortsätt så här så kommer jag lämna min fru för dig. Hon kommer förstå.

Vi har hittat vår nye Vinnie Jones!

Otrolig bild, Pontus, och trevlig gest.

Skriv på ett 12-årskontrakt.

Ta oss tillbaka där vi hör hemma, Pontus. Har inte haft en favorit som dig på många år.

Gift dig med mig.

Vilken toppenkille och genteman. På väg att bli en legendar i Leeds United.

Källa react-text: 162 : Twitter.