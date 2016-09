Det är en klubb som har förlorat sin stad

Den sista helgen i mars 2014 var en av de svartaste helgerna i hela den svenska fotbollshistorien.

Helsingborg skulle möta Djurgården i den allsvenska premiären, men mindre än en timme före avspark dog en 43-åring några hundra meter från Olympia.

Han tillhörde inte Djurgårdens så kallade risksupportrar, och samtliga oberoende vittnesuppgifter var överens om att han inte hade upprätt aggressivt eller provocerande. Han hade fått ett slag i ansiktet, och sedan slagit bakhuvudet i stentrappan när han föll.

En då 28-årig man dömdes till tio månaders fängelse för misshandel och vållande till annans död.

De främst drabbade av tragedin kommer givetvis alltid förbli hans familj och hans vänner, hans nära och kära och i någon mån därefter den utvidgade Djurgårdsfamiljen.

Men kvar på andra sidan blev också en traumatiserad stad och en skuldmedveten fotbollsklubb. Helgen hade inneburit en enorm påfrestning för hela Helsingborgs-regionen.

”Mjölkkossan”

Det hade varit oroligt runt hockeymatchen mellan Rögle och Djurgården i Ängelholm. En krog hade slagits sönder och flera gäster hade misshandlats mycket grovt. Det hade varit upplopp och kravaller i stadskärnan och runt Olympia både inför och efter fotbollsmatchen.

Helsingborgs IF hade alltid kunnat räkna med ett lokalt stöd som var både starkt och troget. Redan på 1920-talet föddes smeknamnet ”Mjölkkossan”, som då syftade på HIF:s förmåga att locka stora publikmassor var de än spelade. Även klubbar i andra städer drog nytta av deras starka attraktionskraft. Krogen The Headless Swan attackerades av huliganer från Djurgården kvällen innan den allsvenska premiären 2014. Foto: Bildbyrån

Efter den allsvenska återkomsten 1993 hade de Sveriges högsta publiksnitt fem säsonger i rad, och i jämförelse framstod åskådarströmmen i Helsingborg som mer eller mindre konstant.

I storstäderna kunde publiksnittet variera med flera hundra procent över tid. I Helsingborg var det aldrig fråga om en skillnad på mer än något tiotal procent.

I regn eller sol, i guldstrid eller nedflyttningskamp – det kom 10 000 till Olympia. Ett par årtionden gick och publiksnittet steg visserligen inte över 12 500, men sjönk heller aldrig under 9 000.

Sedan kom premiärhelgen 2014, och sedan har siffrorna aldrig återhämtat sig. Drygt var fjärde åskådare har helt enkelt försvunnit från Olympia.

Hemmasnittet utslaget över de 21 allsvenska åren som föregick skräckhelgen var 10 291. Under de knappa tre säsonger som hunnit gå sedan dess är motsvarande siffra 8 004.

Till den senaste hemmamatchen mot Kalmar kom 5 835 besökare. Till morgondagens måstematch mot svenska mästarna från Norrköping är 6 407 biljetter sålda, enligt klubbens egen barometer.

Vart tar Helsingborgs IF vägen härifrån?

Sista helgen i mars 2014 befann sig 28-åringen på en bra plats i livet. Han hade flyttat in i ett trevligt radhus tillsammans med sin flickvän. Dottern skulle snart fylla tre, och om några månader skulle hon få sällskap av ett syskon.

Gott om släkt och vänner i det lilla samhället några mil utanför Helsingborg. Uppskattad både på fabriksjobbet och som tränare för tonårsflickor som ville lära sig kampsport.

– Han fick tjejerna att tycka att träningen var rolig, var duktig på att få andra att känna sig duktiga, beskriver en tränarkollega.

– Han har alltid verkat vara världens snällaste människa, en glädjespridare full av energi, enligt en arbetskamrat.

På en vägg där på jobbet hängde en rödblå tröja med spelarnas autografer. 28-åringen hade levt sitt liv för och med Helsingborgs IF.

Han började gå på matcherna i sjuårsåldern, och hade sedan aldrig slutat. Någon spelare blev det inte av honom – även om han fortsatte ända upp i de sena tonåren – men det blev den mest dedikerade typen av supporter. Så gott som alla hemmamatcher, en hel del bortaresor. Den här helgen hade han bytt skift på jobbet för att kunna gå på den allsvenska premiären.

Men var sak hade sin tid. Med mindre än fyra timmar kvar till avspark studsade meddelandena in på 28-åringens telefon, folk undrade vart han blivit av.

Jo, han var på barnkalas. Premiär eller inte premiär, han var inte typen som missade sin guddotters födelsedagsfest. Kvart över elva på förmiddagen var han fortfarande kvar bland tårtor, saftglas och ballonger.

Tre timmar tidigare? Då hade han gått in på sin Facebook-sida och skrivit: ”Fri jakt idag. Idag ska det smällas”.

Paul Myllenberg muttrar till när han ska lösa ut sig från parkeringen på Sturup. Automaten är inte byggd som den borde vara, Myllenberg når inte fram till den genom bilrutan.

– Bedrövligt, såhär får det inte vara. Men jaja, då lärde jag mig något idag också. Om man inte lär sig av sina egna misstag så får man lära av andras.

Numera är Paul Myllenberg vd för det kommunala parkeringsbolaget i Lund. Nio år som klubbdirektör för Helsingborgs IF fick sitt slut sommaren 2014, omedelbart efter de mest dramatiska månaderna i hans yrkesliv.

”Vi existens var i allra högsta grad hotad”

Den skånska sensommaren är orimligt varm, men ändå visar Myllenberg upp knottror på den bara underarmen.

– Jag får alltid gåshud när jag börjar prata om den här händelsen. Den berör mig så mycket fortfarande.

Det var morgonen efter dagen före, och Paul Myllenberg var så illa tvungen att agera medan andra sjönk ner i chock. Helsingborgs IF stod på tröskeln till sin 107:e födelsedag. Det var långt ifrån säkert att det skulle bli några fler.

– Vår existens var i allra högsta grad hotad. Det här var den mest dramatiska dagen i HIF:s historia, utan tvekan, och den hade kunnat innebära vår undergång. Kommunalrådet ringde, stadsdirektören ringde, sponsorerna ringde och vanliga människor ringde: ”Vi ska aldrig spela fotboll i Helsingborg igen”. Det var på den nivån. Staden var sönderslagen, folk var livrädda. Och med vår ekonomi hade vi inte utrymme för några stora inkomstbortfall. Hade vi tappat tio sponsorer här – då hade inte HIF funnits idag.

Helsingborgs tidigare ordförande Paul Myllenberg, i dag vd för det kommunala parkeringsbolaget i Lund. Foto: Björn Lindgren, Blipix Myllenberg behövde sortera, prioritera. Han valde bort den nationella debatten, koncentrerade sig nästan enbart på situationen lokalt.

– Över en natt hade staden förlorat all sin sympati och allt sitt förtroende för oss. Jag skickade direkt ut Pär Hansson, Álvaro Santos och några andra spelare för att besöka de drabbade. De fick hälsa på inne på de sönderslagna krogarna, besöka skadade som blivit inlagda på sjukhus... Vi behövde synas därute.

Ändlösa debatter, otaliga beslut – allt i en uppjagad miljö och ett skenande tempo. Myllenberg kallade in en extern kriskommunikatör, bad om hjälp från Svenska kyrkan för att kunna erbjuda stöd till den egna personalen. Men längst fram i mitten stod han ensam.

– Efter bara några dagar försvann min ordförande. Han fixade inte det här, utan åkte till sitt sommarställe i Spanien. Och styrelsen vacklade, visste inte alls vilka ben den skulle stå på. Där fanns egentligen ingen som hade haft något större personalansvar tidigare, än mindre i krisläge.

Konflikt med fansen

Själv hade Paul Myllenberg sin bakgrund inom det militära, och var utbildad i olika typer av traumahantering. År 2000 var han enhetschef på F10 i Ängelholm när det drabbades av ett chockartat nedläggningsbeslut.

– Tusen människor anställda, och så skulle vi ta hand om dem på olika sätt... Två tog livet av sig, några blev alkoholister – men de flesta gick till nya jobb. Det var en otroligt smärtsam process, men ändå var läget aldrig lika skarpt som det var i Helsingborg.

Såhär i efterhand – är det något du borde gjort annorlunda?

– Matchen borde överhuvudtaget aldrig ha startat den dagen, men det var inte mitt beslut att fatta. För egen del har jag förstått att vi gick för snabbt från händelse till åtgärd. Jag är sådan som människa att jag alltid vill snabbt från problem till lösning, men jag borde låtit processen få ta längre tid. Jag bara sprang och sprang och drev på hamsterhjulet, men borde ha givit de andra en chans att hänga med.

Syftar du på det så kallade supporterkontraktet, det som till en början krävde att varje åskådare skulle ”ta aktivt avstånd” mot bland annat hatramsor och pyroteknik för att släppas in på Olympia?

– Egentligen inte. Från början var det ett dokument framtaget i samarbete med Fryshuset, som vi nu hade satt oss ner med ett antal supportergrupperingar och kommit överens om. Men så läcktes det för tidigt från Helsingborgs stad, och när det kom ut i media blev det ett kontrakt istället för ett manifest.

Klyftan mellan Myllenberg och vissa supportrar bara växte. Foto: Bildbyrån Hela vårsäsongen 2014 verkade Helsingborgs IF som i ett töcken. Spelarna kallades för mördare på bortamatcherna, och flera av dem pratade om svårigheterna med att fokusera. Kaptenen Pär Hansson valde att avsäga sig sitt hedersuppdrag, och laget tackade inte fansen efter derbysegern i Malmö då det tänts bengaler i klacken.

Klyftan mellan klubbledning och ståplatsläktare växte snabbt. Den officiella supporterklubben Kärnan pausade sin verksamhet, och ultrasgruppen Bortom Sans upphörde helt att existera. Samtidigt tog Paul Myllenberg emot dödshot, och fick polisskydd i hemmet.

– Vi kände oss övergivna i HIF, och för egen del kände jag mig även ensam inom klubben. Vem skulle jag luta mig mot? Jag hade ingen. Hade jag lutat mig bakåt hade jag bara fallit. Ordföranden offrade väl egentligen mig för att klara sig själv, men fick ändå lämna vid nästa årsmöte.

Knappt tre månader efter den allsvenska premiären tvingades Paul Myllenberg lämna sitt jobb. Det hade länge funnits en grundläggande skillnad i hur han och styrelsen såg på klubbens framtid.

– De trodde att en sänkt sportslig ambitionsnivå skulle ge en bättre ekonomi. Jag köpte aldrig det. Så fungerar det inte.

”När Champions League-hymnen spelades på Olympia, då grät jag”

När Helsingborgs IF gick in i 2014 refererade de fortfarande till sig själva som årtusendets främsta svenska klubb, de med flest inspelade allsvenska poäng sedan millennieskiftet. Två säsonger tidigare hade de fullbordat en fem bucklor lång titelsvit – en allsvenska, två cuper och två supercuper – och spelat avgörande Champions League-kval mot Celtic.

– När hymnen spelades på Olympia så grät jag. Det var kulmen på allt jag försökte uppnå med HIF, toppen på en resa som en gång började som liten grabb i morsans lägenhet två kvarter ifrån Olympia.

Myllenberg drevs av en vilja av att ge Helsingborg en ny och tydligare plats på den skandinaviska kartan. Regionens spelplan förändrades totalt när Öresundsbron öppnade sommaren 2000, det som tidigare varit självklart gick inte längre att ta för givet.

– Efter Sundstrafiken är HIF den enda tydliga symbolen som finns kvar för Helsingborg, staden mår ungefär som våra prestationer. Och nu ser jag mindre och mindre rött-och-blått på stan, färre och färre bildekaler med HIF.

Myllenberg gräver fram ett par pappersark han tagit med sig.

– När du först ringde sa du att du ville prata om hur publikläget i Helsingborg förändrats sedan 2014, och jag har tittat lite...

14 februari 2014. Paul Myllenberg förbereder sig inför den kommande allsvenska säsongen. Om ett knappt halvår kommer han att avgå som ordförande för HIF. Foto: Bildbyrån En serie rödblå stapeldiagram, några sifferkolumner. Myllenberg pekar.

– Nu har jag inte ens tagit med årets katastrofsiffror, men redan inför den här säsongen hade ju 24 procent av åskådarna försvunnit jämfört med snittet under mina år. Men det är bara den ena halvan. Titta här på publikintäkterna! De har sjunkit ännu mer, med 34 procent. Jämför du bara med den här säsongen snuddar du vid en 50-procentig minskning.

I nuläget räknar HIF med att dra in 11,9 miljoner i publikintäkter. Genomsnittet under Paul Myllenbergs år i klubben var 20,3 miljoner.

– Det är en jäkla skillnad, mer än åtta miljoner som diffar. Hade du bara haft de vanliga publikintäkterna hade du haft fyra miljoner att handla spelare och betala löner för, och då hade du inte legat där du ligger i tabellen. Där är cloun, där är poängen.

Hur direkt går det att koppla till premiärhelgen 2014?

– Kopplingen är självklar, tydlig. Skadan är bestående. Men sedan finns det ju andra faktorer också. Några åskådare har väl försvunnit eftersom Olympia byggs om. Och jag tror ju att det hade gått att minska bortfallet genom en större sportslig ambition.

Men hade det verkligen varit ett alternativ? Publiken försvann direkt. Hade inte du varit lika bakbunden som någon annan efter det som hände?

– Det är möjligt. Men jag i alla fall gjort vissa andra vägval, det är ingen tvekan om det. Jag hade försökt hålla ut och bevara värdet på en allsvensk biljett, snarare än att vräka bort säsongskort för 1000 kronor. Jag hade inte valt en managerroll, utan en klassisk uppdelning mellan sportchef och tränare istället. Jag är inte säker på att jag hade valt Henrik Larsson. Och om jag ändå hade gjort det är jag inte säker på att jag inte valt att avsätta honom i somras. Som klubbledare måste du fatta besluten i tid, oavsett vilka namn det handlar om. Du kan inte vänta in resultaten och agera när det redan är för sent. För Superettan... Jag vet inte.

Skulle HIF överhuvudtaget överleva Superettan?

– Då behöver man så mycket hjälp, då är det så väldigt tufft. Hamnar man där är min rekommendation att säga upp alla kontrakt med alla människor i föreningen, att verkligen börja om från början. Släng all prestige åt skogen. Säg upp allt och minimera alla personalkostnader snabbt som fan.

Inga stora sportsliga ambitioner?

– Nä. Men då är det för sent för såna.

Premiärhelgen 2014 hade supporterpolisen i Helsingborg haft koll på 28-åringen i ungefär sju år. De visste att han varit med vid flera organiserade slagsmål, och såg honom som en medlem av huliganfirman Frontline.

När polisen senare gick igenom hans telefon lyckades de återskapa en stor mängd raderat material. Där fanns en bild på ett klistermärke med texten ”Frontline On Tour”. En selfie där han satt i en mössa med trycket: ”Full lojalitet. FL HBGY”. Frontline, Helsingborgs Yngre.

Där fanns telefonboken – där en handfull kända risksupportrar lagts in med prefixet ”Firma” – och meddelandena som skickats fram och tillbaka till dem.

Helgen före den allsvenska premiären 2014 spelade Helsingborgs IF kvartsfinal i Svenska cupen mot Gais. 28-åringen jobbade och kunde inte gå på matchen, men timmen före avspark såg han till att hålla sig underrättad genom att växla meddelanden med en av centralfigurerna i Frontline.

”Hur går det?”

”Folk har smällt några ställen. Jag har ej sett nåt. Tar en öl på Olympia nu.”

”Fan också. Jag vill!!!!!”

Just de här två männen har flitig sms-kontakt. ”Klart du ska vara kvar i ligan gubben”, uppmanas 28-åringen vid ett tillfälle. Några dagar före premiärmatchen mot Djurgården planerar de in ett kampsportspass tillsammans.

”Gott med lite premiär träning! Hata DIF”.

”HATA DIF”.

Erik Kruse, ordförande för den officiella supporterklubben Kärnan. Foto: Björn Lindgren Bilpix Egentligen har jag gjort upp en måndagstid för att prata med Erik Kruse, men han hör av sig och vill flytta fram den ett dygn. Ordföranden för HIF:s officiella supporterklubb Kärnan tillhör den skaran som först investerar en helg för en fotbollsmatch i Östersund, och som sedan blir så besviken av resultatet att han överhuvudtaget inte orkar diskutera fotboll på några dygn.

– Det går kanske inte att förklara för dem som inte redan förstår. Det är ju bara så det är, fotbollslivet. Och det är inte särskilt kul på kvalplats.

Och inte särskilt roligt med 5 800 åskådare på Olympia senast?

– Nej, det är det verkligen inte. Men publikmässigt tror jag verkligen att vi varit nere på botten och vänt nu. Färre blir vi bara inte.

Varför har det blivit såhär?

– Ska man bara se till en huvudanledning går det inte att komma runt premiärhelgen 2014 och allt som hände då. I Helsingborg har det påverkat synen på att gå på fotboll. Det har etablerats en bild av att det är livsfarligt, och det har tveklöst skrämt bort både barnfamiljer och äldre och marginalåskådare.

Kan du förstå det?

– Både och. Jag vet ju att det normalt sett är farligare att gå över en gata än att gå på fotboll, men vid den här Djurgårdsmatchen var det konstant hotfullt i luften på ett helt annat sätt än jag någonsin upplevt tidigare. Något i luften var extra triggat. Och sedan utspelade sig hela händelseförloppet inne i Helsingborgs själva stadskärna. Det var inte slagsmål ute i någon grusgrop den här gången, utan allt hände mitt bland fastrar och farmödrar ute på promenad.

”Åtgärderna var inte särskilt kloka”

Hur känner du att dialogen mellan klubb och fans fungerade?

– Jag var själv inte ordförande för Kärnan då, men vet ju hur den förra styrelsen upplevde det. Det skar sig, helt enkelt. Åtgärderna var inte särskilt kloka eller konstruktiva, utan ledde till splittringar mellan både klubben och supportergrupperna, och de olika supportergrupperna sinsemellan. Men idag har det blivit oerhört mycket bättre, det är som natt och dag.

Som främsta företrädare för en officiell supporterklubb behöver Erik Kruse välja sina ord med noggrannhet. Det är många olika perspektiv som ska vägas in, många olika viljor som ska jämkas ihop.

– Tidigare tycker jag att HIF:s stora misstag varit att de lutat sig tillbaka, tagit publiken för given. Vi var Mjölkkossan på 1920-talet, vi drog alltid minst 10 000 till Olympia... De har aldrig lagt tillräckligt stor vikt vid matcharrangemangen, eller förhållit sig till nya supporterkulturella Nu jobbar de mycket hårdare med att förankra sig i staden och i supporterkulturen. Nu lyssnar de på oss, nu finns de ute på skolor, i äldrevården, på flyktingboenden.

Hur är egentligen publikläget på Olympia idag? Fullständigt uselt – och förvånansvärt bra. Erik Kruse trycker på att myntet har två sidor. Å ena sidan finns den faktiska nedgången, å andra sidan finns känslan av att något nytt och starkt spirar och växer nere på ombyggda Södra stå.

– Antalet sjungande supportrar har ju vuxit sedan vi flyttade ner från 37:an till Södra – det har vuxit oerhört snabbt – och dessutom har alla motgångar väckt ett enormt engagemang bland de mest engagerade HIF:arna. Nere på gräsrotsnivå finns det hur många bra initiativ som helst just nu.

Inför morgondagens match mot Norrköping har Kruse själv köpt tolv extrabiljetter för att få med sig släkten till Olympia. Det finns andra som gjort mer och det finns andra som gjort mindre – men det finns väldigt många som i alla fall gjort något.

Olof Friman är en av initiativtagarna till Mjölkkossan, en ny supporterfond som anspelar på HIF:s gamla publiktradition.

– Vi var några stycken som visserligen inte var några stora investerare med kulor och kontakter, men som ändå tyckte att det gick att bidra med mer än tusen kronor för ett årskort på södra. Så vi startade en insamling. Gensvaret har varit helt fantastiskt, och i nuläget har vi dragit in 899 000 till klubben.

Så som det ser ut nu kommer ju HIF vara helt beroende av de pengarna för att överhuvudtaget få ihop balansräkningen. Hur ser du på det?

– Det är ju dubbelt. Det är ju hemskt att ekonomin är så risig som den är. Jag är själv enmansföretagare, och hade min prognos sett ut som HIF:s hade jag varit totalt livrädd. Men samtidigt är det positivt om vi medlemmar blir en större och viktigare del av klubben framöver, även ekonomiskt. Det är ju vi som gör föreningen, det är bättre om HIF kan luta sig mot oss än att vara beroende av Resurs Bank eller kommunen. Olof Friman, en av initiativtagarna bakom Mjölkkossan. Foto: Björn Lindgren, Blipix

Sommaren 2011 stod Olympia värd för det första barndopet i arenans då 113-åriga historia. Med rödblå klubbnål fäst på västslaget förklarade den stolta pappan varför den lilla dottern till och med fått ett HIF-relaterat namn.

– Hade det blivit en pojke hade det säkert blivit Rio-Kalle.

HIF-hymnen spelades i arenahögtalarna när ceremoniprocessionen tågade mot mittcirkeln, en stor klubbflagga vajade i bakgrunden och flickans dopklänning var kompletterad med en rödblå rosrosett. Hon var redan medlem i Helsingborgs IF.

– Hon kommer få följa med mig upp till 37:an med hörselskydd när hon är sex, sju månader gammal. Efter det kommer hon nog gå på i stort sett varenda match.

Pappan som berättade var bara 25 år gammal då, men är ju personen som i den här texten refereras till som 28-åringen.

Medlemsmöte i Helsingborgs IF, och sisådär 300 besökare har klämt ihop sig i Bistro 1907 högst upp på Olympias östra läktare. Ordföranden Sten-Åke Tjärnlund verkar nästan lite häpen över uppslutningen.

– Förskräckligt vad många ni är.

Tjärnlund ler förläget när han kommer på sig själv med felsägningen.

– Förskräckligt... Var det fel ord kanske? Man blir lite imponerad när man tittar ut såhär.

Helsingborgs ordförande Sten-Åke Tjärnlund. Foto: Bildbyrån Lite välkomnande småsnack, lite verbal uppvärmning. Tjärnlund är tydligt mån om att det inte ska bli ännu ett sånt här skyttegravsmöte där klubbledning och medlemmar skjuter giftpilar mot varandra, och presenterar styrelsen ingående innan han lämnar över till kvällens huvudtalare.

– Och så har vi han som för mig är den bästa värvningen i HIF – Sveriges bästa klubbdirektör.

Efter att Mats-Ola Schulze avslutade sin egen fotbollssatsning gjorde han en nästan 20 år lång näringslivskarriär, huvudsakligen inom multinationella företag. Tonläget och retoriken påminner om den som brukar användas på produktlanseringar. Han underlajnar vissa saker, singlar ut andra.

Inledningsvis ger anförandet faktiskt ett ganska ihåligt intryck. Schulze vill bygga Nordens starkaste förening. Ett öppet, inbjudande, transparent, tillgängligt, intressant och medryckande HIF. Ett HIF som många vill vara en del av.

Visionen är att vara en mötesplats för alla, klubben som förverkligar drömmar. Hur? Med glädje, hjärta, målmedvetenhet och gemenskap. Genom att balansera det kortsiktiga med det långsiktiga, vara offensiv utan att vara naiv.

Det är först när Schulze blir konkret som han blir förtroendeingivande, när han städat av värdeorden och kommer fram till realiteterna.

– Då ska vi gå in på lite roligare saker och ting...

Ett klick på datorn, en bladvändning fram till rubriken ”Nuläge ekonomi”. Spridda skratt i lokalen.

– Nuläge ekonomi... Jag skakar loss, är ni redo? Det är bra, det är bra, det är bra. Än så länge. Innan ni stormar scenen...

Pengarna är slut

Det finns inget sätt att sminka upp siffrorna. Pengarna är slut. Enligt prognosen som presenteras kommer Helsingborgs IF ha ett eget kapital på 100 000 kronor efter årets allsvenska säsong. Mats-Ola Schulze refererar till ”en svag balansräkning, ett svagt resultat”.

– Vi har noll kronor när vi går in i 2017, och vi behöver agera snabbt och kraftfullt. Vi kan inte plåga oss ur detta. Får vi inte intäkterna på plats – kommer inte de öka – då kommer vi sitta här om ett år och tycka lika jävla synd om oss själva som vi gör idag. Så illa är det.

Ett nytt emissionspaket presenteras, Olympia Invest. Går bara allt som planerat kommer det snabbt dra in 20 miljoner kronor. Det vore i alla fall något att klamra sig fast vid, men inte ens det vore tillräckligt.

– Så är det. Det funkar inte att vi sitter 6-7 000 här ute, och att vi är 400 här idag. Vi ska vara 1 000 här, och vi ska vara 15 000 när vi har hemmamatcher. Det har vi potential för i den här föreningen. Det är bara att bestämma sig. Vi ska tillbaka.

När dragningen är klar öppnas golvet upp för frågor, och det är någon som undrar ifall Djurgårdsmatchen gjort så att den stora massan i Helsingborg känner sig osäkra, otrygga. Schulze nickar bekräftande, berättar att han lagt stor vikt vid saken. Tillsammans med stadens högsta polischef och kommunens högsta säkerhetschef ska han nu sätta sig med både sponsorer och näringsidkare och presentera gällande arbetsformat.

– Det här har haft väldigt negativ karaktär för Helsingborgs IF, det vi vill bygga och de inkomstströmmar vi vill få till. Och jag förstår att HIF:s ansvar sträcker sig utanför den här kåken. Vi måste jobba tillsammans med polis och stad för att skapa en trygg upplevelse. Och jag må vara naiv, men jag vägrar släppa bilden av att kunna träffa AIK fyra timmar innan match, och sedan ha en gemensam marsch med 5 000 från stadens inre upp hit. Jag har det hoppet och den tron på fotbollens kraft att jag tror att vi någonstans där borta kan hamna där. Och jag kommer att verka stenhårt för att vi ska börja röra oss i den riktningen. Hat, hot, våld bidrar väldigt lite till ett starkt Helsingborgs IF.

Mats-Ola Schulze, mannen som ska rädda Helsingborg ur den ekonomiska krisen. Foto: Björn Lindgren, Blipix För sitt lilla brandtal belönas Schulze med mötets enda spontana applåd. Helhetsintrycket är att han trots allt har nått fram – att han framstått som handlingskraftig och vunnit medlemmarnas tillit – och den bilden bekräftas när jag förhör mig i HIF-kretsar under dagarna som följer.

Att prata med Mats-Ola Schulze själv visar sig svårare. Helsingborgs IF må ha 99 problem, men att klubbdirektören jobbar för lite är i alla fall inte ett av dem. Kalendern är full ner till minsta halvtimme, det är strategisittningar och sponsorträffar och besök hos regionens breddföreningar.

Ibland är ju det man gör viktigare än det man säger. När vi väl får ihop en intervju så upprepar egentligen Schulze mest sitt budskap från medlemsmötet, med marginella variationer.

– Innan bläcket ens torkat på anställningskontraktet bestämde jag mig för att aldrig prata om premiärhelgen 2014 igen. Det är klart att det finns ett samband mellan den och hur det ser ut för oss idag – som klubb har vi också fått betala ett jävligt högt pris – men vi kan inte fortsätta vara kvar i den samtalsmiljön. Det blir så lätt att vi fastnar i ursäktsfacket då.

Nya arenan klar till våren

Till våren ska ombyggnaden av Olympia äntligen vara klar, och Mats-Ola Schulze berättar lyriskt om en inspektionsrunda han gjort samma förmiddag. Build it and they will come, heter det ju i Hollywood-filmen ”Field of Dreams”. Men gör de det? Kommer publiken att återvända bara för att stadion blivit mer modern?

– Jag har i alla fall inte sett en bättre svensk arena, och den är inte är byggd för allsvensk fotboll med färre än 10 000 åskådare. Sedan är det klart att vi kommer att vara under den siffran några gånger nästa säsong också, men på sikt är det mitt ansvar att fylla arenan oavsett om vi vinner eller förlorar. Det är min förbannade skyldighet att få med både näringslivet och kommunstyrelsen och de vanliga helsingborgarna på det här tåget.

Det finns en konkret risk att ni spelar i Superettan nästa säsong. Klarar ni det här?

– HIF är den här regionens allra finaste varumärke, och regionen behöver ett starkt HIF 2.0. Jag är inte så intresserad av vad som hände för tjugo år sedan, eller ens vad som hände för två år sedan. Resan tillbaka till att bli topp-fyra i Allsvenskan börjar nu, och det är alla vi här tillsammans som avgör om vi lyckas. Om vi klarar det? Vad är alternativet? Att vi fortsätter såhär som det har varit? Då ska vi inte ha elitfotboll i Helsingborg. Då kan vi lika gärna låta det falla.

Till sist är de tre stycken som blir avsläppta vid Nicolaiparkeringen i Helsingborg strax före halv två. Bara 90 minuter kvar till avspark. Barnkalaset på förmiddagen hade gjort så att de kom fram en och en halv timme senare än det egentligen var sagt.

28-åringen tog upp telefonen, skickade sms till sina kompisar i Frontline.

”Var är ni Boys?”.

”Helsing”.

”Smäller det??”.

På det fick han inget svar. Männen började röra sig mot baren på Hotel Helsing. Stopp vid några buskar för kisspaus. Det hade blivit några öl för 28-åringen på vägen in mot stan, en 7,2-procentig och tre vanliga starköl. Genom Slottshagen, ner för Terasstrapporna vid Kärnan, in på Helsing.

Runt hörnet låg puben The Headless Swan. Den var stängd, sönderslagen. Flera hade misshandlats där natten före. En grupp Djurgårdshuliganer hade stormat in, och en av dem hade vrålat:

– Helsingborg, nu ska ni dö!

Inne på Helsing var det rörigt. Mycket folk, många fans. Vissa med firmakopplingar, en stor majoritet utan. De flesta gick för att hinna med den stora HIF-marschen mot Olympia klockan två, men de var sju stycken som blev kvar med sina öl runt ett bord.

– Nu ska vi ta några Djurgårdare, sa en av dem.

Några minuter efter två samlade de sju ihop sig utanför puben. Samma person upprepade ungefär samma sak igen, men fick ingen större respons.

Sedan började de gå uppför Terasstrapporna. 28-åringen tog den högra trappan. Samtidigt kom tre djurgårdare som valde den västra. Tända ljus och utlagda halsdukar och tröjor på den plats där Stefan ’Myggan’ Isaksson blev dödad. Foto: Bildbyrån

Om du vill hitta Helsingborgs IF:s själva hjärta rekommenderar jag dig att söka upp en liten cafélokal inne i Olympias östra läktare. Där håller HIF-vännerna till, en supportersammanslutning som funnits sedan 1952.

Öppet varje förmiddag, måndag till fredag, 52 veckor om året. En vanlig vardag brukar de vara sisådär 30 supportrar från den äldre stammen som samlas här för att dricka kaffe, slänga käft och snacka igenom HIF-läget. Sammanlagt är de nästan 500 medlemmar.

– Här tas alla de stora besluten, vet du. Jag brukar säga det, att med all fotbollskunskap och all kompetens som finns här är det ju väldigt egendomligt att ingen av oss har blivit allsvensk tränare.

Anders Larsson skrattar gott. Strax före lunch är han nu ensam kvar i lokalen – de andra har gått ut för att följa a-lagsträningen – och berättar om en tid då han var en liten grabb som låg bakom målet och såg Rio-Kalle Svensson vakta kassen.

– Han var ju lika stor som Zlatan är idag. På den tiden fanns det en tablettask som hette Alfa, och en sorts fotbollskort följde med på köpet. Fick man bara en Kalle Svensson kunde man ju byta den mot så många andra kort att man fick ihop ett helt lag.

Tiderna har förändrats, men kärleken till fotbollen och klubben har bestått. HIF-vännerna betonar att de vill vara närande supportrar, såna som stöttar genom både praktisk och ekonomisk handling.

Numera sköts alla HIF:s utskick härifrån – medlemskort, säsongskort – snarare än att läggas ut på entrepenad.

– Vi hjälper till på alla sätt vi kan. Vi kör spelarna fram och tillbaka till sjukhus, ortopeder och flygplatser.

Ni är den allsvenska motsvarigheten till en dagisservice, ni hämtar och lämnar?

– Haha, ja, ungefär så.

Bara de senaste tio åren har HIF-vännerna även donerat 2,1 miljoner kronor till Helsingborgs IF, pengar de tjänat ihop på lottförsäljning.

– De pengarna ska till ungdomsverksamheten, och vi ser till att få varje krona redovisad. Vi är inte intresserade av att dra in pengar som sedan går rätt ner i något svart hål som någon annan har grävt. Med åren här är vi många som verkligen tröttnat på olika klubbledningars oförmåga att hantera pengar, det är flera som slutat gå på matcherna av den anledningen.

Finns det fler anledningar?

– Ja, det är klart att det som hände 2014 avskräckte många. Jag har varit på ett antal tusen fotbollsmatcher i mitt liv, men aldrig varit med om maken. Det var krig en hel helg, en jävulsk pöbel som drog fram, en människa som dog bara 500 meter härifrån.

Påverkades ni äldre extra starkt?

– Det är jag ganska övertygad om. Vi är många som inte gillar det här nya med bengaler och allt vad det är, som inte vill sitta och svälja den där jävla röken. Samtidigt är man inte lika kaxig längre när man är 70-75 år gammal, så man vågar inte bråka med dem. Allt runt Djurgårdsmatchen var nog droppen för flera ur min generation.

Men finns det verkligen ett samband där? Min erfarenhet är att det sällan är de som bränner bengaler som organiserar slagsmål runt fotbollsmatcher?

– Jag vet inte vad jag ska tro om det. Det går ju inte ens att se vilka de är bakom de där jävla maskeringarna.

”Vi är många som inte gillar det här nya med bengaler och allt vad det är, men trots allt är vi ju alla HIF:are. Jag vill tro att vi liksom har samma slutmål, även om vi nu ser på vägen dit på olika sätt, säger Anders Nilsson ordförande i HIF-vännerna. Foto: Henrik Lindgren & Bildbyrån

”Vi kommer att behöva dö innan HIF gör det”

När Anders Larsson tillträdde som ordförande för HIF-vännerna identifierade han tidigt ett område där han ville försöka få till en förändring. Han gillade inte det slentrianmässiga klagandet på spelarna som satt sig i lokalen, allt prat om överbetalda och likgiltiga legoknektar.

Anders Larsson visste att det i själva verket fanns både hjärtan, hjärnor och känslor under de allra flesta matchställen. Hans egen son – Fredrik Larsson – tog över som förstemålvakt efter Sven Andersson i början av 2000-talet, men tvingades sluta i förtid på grund av ryggproblem.

– Så jag bjöd in spelarna hit till lokalen. De fick berätta om vilka de var och hur deras väg till HIF sett ut, och det har varit jättelyckat. Med tiden har vi utökat till att även ta hit alla på kansliet, alla i styrelsen, valberedningen... Vi har kommit närmare varandra, förstått varandras situationer och utgångspunkter. Det är så man skapar gemenskap, det är så man bygger klubbkänsla.

Ni ska inte bjuda in några från de nyare supportergrupperna också? De hade kunnat berätta om sin kultur, till exempel förklara varför det här med bengaler är så viktigt för vissa av dem.

– Alltså, vi har jättegod relation till alla officiella supportergrupper, och det är ju inga i deras styrelser som är för bengaler. De här killarna du pratar om vet vi inte ens vilka det är. Men, ja... Det kanske finns något där. Trots allt är vi ju alla HIF:are. Jag vill tro att vi liksom har samma slutmål, även om vi nu ser på vägen dit på olika sätt.

Som det heter i visan som Helsingborgs ståplats importerat från England: ”Jag vet jag är, är stolt jag är – HIF tills jag dör”. Här bland HIF-vännerna finns de som faktiskt kan backa upp orden.

Varje säsong är det någon som faller ifrån numera – så obönhörlig är tidens gång – men nästa vardag öppnas ändå dörren till lokalen på östra igen.

– Genom åren har jag hört hur folk slutat gå på Olympia av alla möjliga skäl; de gillar inte klubbledningen eller de känner sig inte trygga eller de tycker att det är jobbigt att ta sig upp på läktaren när rörligheten har blivit sämre. Det jag aldrig har hört är: ”Nä, nu skiter jag i HIF. Nu struntar jag i hur det går för dem”. Det här caféet höll öppet när vi låg i tvåan och spelade mot Osby, Anderslöv och Emmaboda. Nu vet jag inte vilken division vi spelar i nästa säsong – men jag vet i alla fall att vi kommer att vara här. Vi kommer att behöva dö innan HIF gör det.