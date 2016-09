Wayne Rooneys era på väg att ta slut

GUIDE Perfekta besöket på Old Trafford – så fixar du biljetter

När allt kommer kring kommer det förmodligen alltid vara den definierande Wayne Rooney-anekdoten.

Vardagseftermiddag i de finare kvarteren av London. Några timmar att döda innan ligacupkvarten mellan Everton och Chelsea på Stamford Bridge.

Bland fotbollsfolket var 17-årige Wayne Rooney redan en superstjärna, men det var fortfarande några månader kvar innan han debuterade för landslaget och blev en av hela nationens mest berömda män.

När han och lagkamraten Alan Stubbs strosade in på det snofsiga mäklarkontoret Kinleigh, Folkard & Hayward såg personalen inte två unga, framgångsrika män med pengar på fickan och bostadskarriärer framför sig. De såg två chavs, två träningsoverallsslynglar från fattigkvarteren som antagligen försökte kartlägga lyxfastigheter som gick att bryta sig in i.

Wayne Rooney blev omedelbart utkastad, och symboliken kunde liksom inte bli mer övertydlig. I slutändan spelade det ingen roll vad han uträttade och vad han uppnådde, hur många bucklor han vann och hur mycket pengar han tjänade – för såna som honom kommer vissa dörrar i det brittiska samhället ändå att förbli låsta.

Såhär långt senare har episoden blivit en sån där vandringssägen som vi inte ens vet om den är sann eller inte – Rooney själv bekräftade först, förnekade sedan – men på ett sätt skulle den bara bli ännu tydligare som myt.

Vem skulle hitta på en sådan historia och vilka skulle sprida den vidare? I vilket syfte?

Fem år innan Wayne Rooney slog igenom var den brittiska politiken mitt uppe i sin mest genomgripande förändring på en generation.

Efter arton år av konservativt styre tog Labour tillbaka makten – men det var inte längre samma principfasta arbetarparti som utgick från samma övertygade klassanalys.

– Vi är alla medelklass nu, sa partiets andreman John Prescott, och fick medhåll av blivande premiärministern Tony Blair.

New Labour. Cool Britannia. Här fanns inte längre några klassklyftor eller någon fattigdom, utan här fanns bara den eviga tillväxten och det obrutna klättrandet på den sociala stegen.

Det var bara det att dessa nyheter inte hade nått till områden som Croxteth i Liverpool, några av de allra mest marginaliserade kvarteren i Englands mest politiskt laddade stad.

Rooneys barndomshem i området Croxteth i Liverpool. Foto: STEFAN MATTSSON

Redan när en 16-årig Wayne Rooney gjorde Premier League-debut hade hans agent och hans managementbolag enats kring ”brand values” att ladda varumärket med.

Det var bara att läsa innantill ur strategidokumentet. Wayne Rooney var minsann en otämjd anfallare från gatorna, en autentisk produkt av ståplatsläktarna, en antites till allt vad den välpolerade David Beckham stod för.

Han lanserades som en modern version av Oliver Twist, en barfotaunge i bollskor som tvättat av sig rännstenssmutsen och strålade av stjärnglans istället. Lite oborstad, visst, men i grunden ändå en renhårig kvarleva från en enklare tid då skyfflar fortfarande var skyfflar.

Och under de första succésäsongerna landade allt det här precis som det var tänkt, det var bara för managementet att portionera ut väl valda delar tonårsliv och sedan kvittera ut precis den exponering de önskade.

Hans gator kanske inte riktigt såg ut som dina, men i grund och botten var ändå Wayne Rooney som grabben från porten bredvid. Han var den 14-åriga pojken som hjälpt granntjejen Coleen med en avhoppad cykelkedja, och fått en biodejt i utbyte. Han blev den 17-åriga stjärnan som friade på en bensinmack, och sedan åkte hem och blandade champagne med corned beef hash, en sorts brittisk husmanspyttipanna.

Samma kväll som han skruvat in sitt första Premier League-mål i krysset spelade han fotboll på gatan med barndomskompisarna hemma i Croxteth. Och efter landslagsdebuten satt samma killar i tv-soffan, käkade chips och garvade åt David Beckhams blonderade hår.

The kids were alright. En arbetarklasshjälte var något att bli.

På gatan brukade han spela fotboll med kompisarna. Foto: STEFAN MATSSON

Några få år senare hade stereotyppendeln svängt så långt åt andra hållet som det överhuvudtaget var möjligt. Wayne Rooney var det avskräckande exemplet, slumsluggern som dina föräldrar varnade dig för. Lås in dina döttrar, lås för den delen in dina mormödrar också.

Bara en dryg månad efter att han dominerat EM-slutspelet i Portugal tvingades Wayne Rooney offentligt erkänna att han besökt bordeller och prostituerade upprepade gånger. ”Det var den sortens misstag du begår när du är ung och dum”, urskuldade han sig i sitt pressmeddelande.

Han var 18 år gammal då.

Egentligen har han aldrig lyckats lämna tabloidsidorna sedan dess. Det har varit fler prostitutionshistorier – den ena mer grafisk än den andra – och det har varit svårklippta kopplingar till de obehagliga gangstergängen som fortfarande dikterar villkoren i kvarteren där Rooney kommer ifrån. Det har varit sprit, slagsmål och svordomsskränande.

För tio år sedan vann Wayne Rooney ett förtalsmål mot The Sun och News of the World – den gången påstod de att han slagit Coleen i ansiktet på en nattklubb – men därutöver har han aldrig gått till motangrepp i rättssalarna.

Porträtteringen av honom har inte heller utgått från lagar och juridik, utan den har handlat om moral, etik, normatik och – framförallt – klass.

Wayne Rooney blev själva definitionen av chav, termen som britterna använder som en motsvarighet till amerikanernas white trash. Ingen stil, ingen bildning. Dum, aggressiv, småkriminell.

”Är det här Storbritanniens gräsligaste par?”, frågade sig Daily Mail över en förstasida där de förfasade sig över Coleen och Wayne Rooney, deras livsstil i allmänhet och deras bröllop i synnerhet.

De var verkligen inte ensamma om sin indignation runt det där bröllopet som sågs som för påkostat, för vräkigt, för vulgärt. Många skakade på huvudet när totalkostnaderna skenade iväg över 50-miljonerkronorsstrecket samtidigt som fotorättigheterna såldes till veckopressen – men varför blev det sedan inte samma sorts reaktioner när drottning Elizabeths äldsta barnbarn samtidigt gifte sig med samma sorts upplägg?

Jo, för det var ju egentligen aldrig en fråga om vad det var. Det var vem det var.

För drygt fem år sedan – några få dagar innan Wayne Rooney gjorde mål för Manchester United mot Barcelona i Champions League-finalen på Wembley – publicerades det årets mest sålda brittiska fackbok.

Den hette ”Chavs: The demonisation of the working class” och handlade om verkligheten och människorna som aldrig försvann, även om de kläddes upp i ny språkdräkt.

”Just enough education to perform”, lyder en av Rooneys tatueringar. Han gick ut högstadiet utan att ha godkänt i ett enda ämne.

Författaren Owen Jones drev tesen att arbetarklassen strukturellt och systematiskt missgynnades – ja, till och med demoniserades – i det offentliga Storbritannien.

Varför fick den ena försvunna engelska flickan bara en bråkdel av uppmärksamheten jämfört med den andra? Varför beskrevs det ena klavertrampet med helt andra ord och fördömanden än det andra? Och varför påstod politiker och medier att det inte längre fanns några klassklyftor då de i själva verket var större och tydligare än någonsin?

Slutsatserna Jones drog var polemiska – han tycker sig se en medveten etablissemangsansträngning för att skylla fattigdom på individer snarare än samhälle – men själva faktaunderlaget var oantastligt.

I dagens Storbritannien spelar det större roll än någonsin tidigare var du växer upp, vilken skola du går i och vad du heter.

Den så kallade sociala rörligheten tillhör den utvecklade världens allra lägsta. Pojkar som är döpta till överklassområdenas Duncan har åtta gånger så god chans att nå full gymnasiebehörighet jämfört med pojkar som är döpta till ruffiga Wayne.

Och Wayne Rooney från Croxteth? Han gick ut högstadiet utan att ha godkänt i ett enda ämne.

”Just enough education to perform”, lyder en av hans tatueringar. En referens till walesiska rockbandet Stereophonics, men också en välfunnen blinkning till alla de som avfärdar honom som rätt och slätt korkad.

Förra hösten sände BBC en dokumentär om Wayne Rooney, ”The Man Behind the Goals”. Framförallt innehöll den mycket material från vardagslivet med familjen, men därutöver också några scener där huvudpersonen berättade om sin passion för poesi.

Fotbollsankaret Gary Lineker var programvärd, och utlovade redan på förhand en film som skulle ”fullständigt förvandla allmänhetens uppfattning om Wayne Rooney”.

Och vad var egentligen allmänhetens uppfattning om Wayne Rooney? Det behövde inte förklaras eller förtydligas. Once a chav, always a chav.

Även om 95 procent av de brittiska fotbollsspelarna alltid kommit från knegarkvarteren så har det funnits en särskild laddning kring Wayne Rooney rätt igenom hela hans karriär.

Wayne Rooney har ofta kritiserats för sin livsstil. Här njuter han i solen under semestern med en drink i handen. Foto: bulls

Han har slagit sig hela vägen upp från skarven mellan arbetar- och underklass, en plats som inte tillåtits existera i det brittiska 2000-talets politiska retorik. Han har varit en ständig påminnelse om landet som ingen längre låtsades om.

När han nu står på tröskeln till sin 31:a födelsedag är det ganska okomplicerat att analysera hans situation som fotbollsspelare. Efter snart 15 år på elitnivå närmar sig karriären snabbt sitt slut. Rooney har alltid haft en rätt trögtränad kropp, och varken drivet i benen eller elden i ögonen har samma intensitet längre. Just nu är Manchester United ett bättre lag med honom utanför startelvan, och det är svårt att se hur klockorna ska kunna vridas tillbaka under kommande säsonger.

Men hur är det med hans historiska status och hans sociala signifikans? Där blir sammanfattningen snårigare, skevare.

När Wayne Rooney drar sig tillbaka kommer han att vara spelaren som gjort flest landskamper någonsin för England, flest mål någonsin för England och flest mål någonsin för Englands allra största klubb.

Ändå står inte hans erkännande och anseende i proportion till hans meriter och prestationer. Det planeras inga statyer av honom, det resoneras inte kring att adla honom till Sir Wayne Rooney.

Har han varit en sämre målgörare än de hedersdekorerade Teddy Sheringham, Peter Beardsley och Steve Bull? Har han diskvalificerat sig med värre uppträdande än Tony Adams, Barry Ferguson och Stuart Pearce? Har han varit för girig, för illojal, för självcentrerad?

Eller bara för mycket Wayne Rooney från Croxteth?

Just nu befinner sig ett politiskt paralyserat Storbritannien fortfarande i en vakuumchock efter Brexit-omröstningen i somras. Nationen saknar både ledning, styrning och riktning. Inget av det de inbillade sig var sant, inget av det de sagt stämde.

Det blev aldrig det klasslösa samhället. Det förblev i stället en plats där det avgörande inte är vad som blir gjort, utan vem som gör det.