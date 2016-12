Borde känna till Sergio Ramos vid det här laget

Fränden: Vid sådana lägen som han spelar huvudrollen

BARCELONA. Lite trögt, rätt så ljummet och ganska försiktigt tycktes Barcelona ändå spela hem årets tre första prestigepoäng i La Liga.

Sen kom slutminuten, frisparksläget och fotbollseuropas mesta vinnarskalle in i straffområdet.

Barça borde känna till att det är i de lägena som Sergio Ramos spelar huvudrollen.

Blickarna flackade en aning utanför arenan och den sedvanliga segervissa stämningen saknades ett par timmar före avspark. Men klockan 16.15 var Camp Nou till slut både fullsatt och laddat och säsongens första Clásico kunde dra igång. (Den något oortodoxa avsparkstiden är en anpassning efter den asiatiska marknaden, om vi nu skulle ha några naiva fotbollsromantiker kvar i läsekretsen).

Avsparken var kanske inte extraordinär, Karim Benzema slog bollen djupt ner till Luka Modric, men det var bland det mer intressanta som hände i första halvlek. Det var oavsett det bästa Karim Benzema gjorde under sina 76 minuter på plan.

Barcelona var i tabellmässig brygga inför matchen. Det märktes på den, även för Camp Nou-mått mätt, ovanligt tysta publiken, det märktes på Luis Enrique och det märktes på hans Barça. Laget som i sina bästa stunder ser ut som att de vandrar på vatten spelade utan geist, gick till anfall utan att riktigt tro på det och såg mest ut att vilja lägga ansvaret på någon annan. Andrés Iniesta förmodligen, som började på bänken.

Real Madrid svarade inte med den höga press man kunnat vänta sig. De nöjde sig med att hålla jämna steg med Barcelona, trygga i förvissningen om att ett enda misstag av motståndaren skulle räcka för att ge dem nio poängs försprång i ligan.

Cristiano Ronaldo tog några dueller med en följsam Gerard Piqué, Isco hade spring i benen och boll vid fötterna och Luka Modric låg fint och lågt. Sergio Busquets var väl bra antar jag, eftersom han brukar vara det utan att det riktigt märks. Men i övrigt: Next to nada.

Eller jo, en handboll på Dani Carvajal som borde renderat straff för de blaugrana. Men inte ens den fajten kändes stekhet.

Kvällens högsta jubel

Real Madrid hade kunnat trycka på lite mer från start. För det är ju så att Barcelonas anfallstrio, hur dålig dagsformen än är, bara behöver ett läge för att göra livet surt för sin motståndare. Neymar, likblek i första halvlek, slog en frispark som Luís Suárez, nästan lika osynlig första 45, nickfintade in bakom ryggen på Raphaël Varane. Det var en dålig försvarsinsats av Real Madrid och Varane, som fram till alldeles nyligen sågs som fransk försvarsfotbolls framtida superstar, fick ännu en plump i det smått kladdiga protokollet.

1–0 och Barcelona hade krympt hålet upp till tabellettan till tre ynka poäng.

Några minuter senare kom Andrés Iniesta in till höstens högsta jubel på Camp Nou. Även om det inte ändrade hela given fick Neymar ny fart under fötterna, med Iniesta som stöd och leverantör.

Någonstans där klev Karim Benzema ut ur matchen också rent formellt. Cristiano Ronaldo fick en jättechans att göra ett avtryck, men Jordi Alba räddade portugisens nick från nära håll.

Hade spelat ut sina kort

Real Madrid såg ut att ha spelat ut sina kort, men de desperata obstruktionerna och klungorna kring domaren uteblev. De har ju också en joker som man lätt glömmer.

Inom spansk fotboll pratas det gärna om supertrior som Messi/Suárez/Neymar och Bale/Benzema/Cristiano. Men Sergio Ramos panna + viktiga matcher + slutminuter är antagligen den moderna fotbollens farligaste treenighet de senaste fem åren.

Det var oväntat väntat att Real Madrids lagkapten nickade – vad annars – in en delikat frispark från Luka Modric och snodde en poäng med sig hem till huvudstaden.

Totalt förutsägbart

Det brukar sägas att el Clásico, liksom stora derbyn runtom i Europa, inte lyder under vanlig idrottslogik. Det är, med facit i hand, ofta bara sant om man är riktigt närsynt.

Dagens resultat i Barcelona var rättvist, utan att för den sakens skull vara totalt förutsägbart.

Barcelona har fortsatt sex poäng att äta ikapp på Cristiano och kompani och de har bara ett direktmöte kvar på sig. Det blev oavgjort på Camp Nou, men mest vann ändå Real Madrid.