Kungar av klyschor

Rögle. Jag kan inte riktigt sätta fingret på vad det är, men jag är lite svag för Rögle. Rögle. Av alla lag. Förmodligen är det en kombination av de läckra tröjorna, Pollenkungen, Roger Blomquist, bröderna Elvenes, junioren Timothy Liljegren, tränaren Anders Eldebrink och vetskapen att han jobbar med Gunnar Persson, Roger Hansson och Anders ”Masken” Carlsson. Svensk hockeys finaste. I en skånsk håla. Svag för sånt.

Mästarna Frölunda är sönderköpta, Linköping och Luleå saknar vinnarkultur, så Skellefteå och Växjö Lakers möts i en SM-

final framåt vårkanten. Växjö vinner och Sam Hallam kan bli svensk förbundskapten när han vill. Han är, som man säger i de här sammanhangen, ”redo för nästa steg”.

”Man ska kanske inte vara så omtyckt av motståndarna, man får vara glad om medspelarna tycker om en”. Jonathan Granström är tillbaka i Brynäs. Till allas glädje.

SHL:s tv-avtal med C More går ut efter säsongen 2017/2018 och budgivning pågår. Enligt uppgifter ligger C More bäst till. Av olika anledningar som tar för lång tid att gå in på här. Den enda realistiska utmanaren är Discovery Networks Sweden med Kanal 5, Kanal 9, Eurosport och Peter Forsberg i sitt utbud. Förlorar C More SHL går den ekonomiskt blödande (550 miljoner back 2015) betalkanalen i graven.

I samband med de enskilda intervjuerna efter ”presentationerna” stoppade ”Perra” Johnsson in en prilla lika stor som Thomas ”Bulan” Berglund samtidigt som han konstaterade:

– Det går en dosa om dagen. Men jag snusar mindre under säsong.

Varför?

– Det ser inte så bra ut i teve.

Så du är lite fåfäng?

– Nej! För fan. Titta på mig.

Marcus Leifby