Hon bör ta över efter Lindeborg

Leifby: Men vad fint det var att höra Staffans röst igen

Här kommer chansen, här kommer målet.

Här kom SVT:s EM-krönika – och vad fint det var att höra Staffan Lindeborg igen.

Mellan jul och nyår.

Så länge jag kan minnas.

En tv-sporten-snidad krönika.

Ni som var med på 80- och 90-talen minns hur det var, hur allt förbereddes in i minsta detalj.

VHS:en preparerades i dagar, nya band inhandlades och märktes noga, tider kontrollerades, klockor synkroniserades, gäster och eventuella besök hos tjocka släkten styrdes av, gillestugan var som en belägrad stad under ett par dagar, med gränskontroller för in- och utpasserande.

Ingenting fick komma mellan mig och krönikan.

Så har det inte varit på ett tag (sunt?), i dag har vi ett tv-sport-utbud som knappt går att överblicka, vi matas med hundratals matcher i veckan och krönikorna har under senare år mest känts som trötta repriser.

Längtan och nyfikenheten har upphört.

Fram till i år.

Ryckte till när jag såg tablån

För första gången på länge kände jag faktiskt hur det ryckte till lite här och var när jag fann EM-krönikan i tablån.

Efter EM kom OS, och efter OS kom World Cup, SHL, den allsvenska avslutningen, ligafotbollen, och sedan följde norrmännens doping och en ny vintersäsong.

Det känns som att det har gått tre år sedan EM spelades, jag såg fram emot att minnas en sommar.

Sverige gjorde ett futtigt mästerskap och redaktör Ola Bränholm (fint ackompanjerad av redigeraren Anders Carlsson) fokuserade på de storas avslut, Islands framgångar, och på Portugal.

Andreas Isaksson och Kim Källström fick summera inte bara Sveriges turnering, utan även sina landslagskarriärer.

De pratade om känslorna när allt var slut, om varandra och om sin vänskap.

Det var fint.

Källström utstrålar mycket vett, det ska bli roligt att se vart det blir av honom nu när spelarkarriären snart är över.

Lagerbäck tog vid och var kaxigare än någonsin (med lagerbäckska mått mätt) när han tyckte att åttondelen mot England var Islands enklaste match under hela turneringen.

Ett smart grepp

Det var ett smart grepp att använda Lagerbäck, för när Fantomtränaren talar lyssnar man.

Krönikörsmakarna fick med matcherna och målen, ett par av snackisarna, de missade inte huliganskandalen i Marseille som SVT -kollegorna missade i somras, och de avslutade pampigt med Portugals seger och Ronaldos coachjobb i den tekniska zonen.

Vad mer kan vi begära?

Möjligtvis hade det gått att söka en tydligare och djupare förklaring till varför våldet plötsligt blossade upp på EM-arenorna, på så många olika håll, inom så många olika grupperingar, men det går inte bygga några episka dramer efter ett svenskt fiasko.

De som förväntade sig något sånt har bara dålig koll på hur tillsluten världsfotbollen är, eller på hur resurserna ser ut i ett tv-hus.

Gladast blev jag av att höra Staffan Lindeborgs mästerskapsröst igen, jag skrev redan i somras att han är och har varit en av våra mest underskattade kommentatorer.

Återhållsamheten.

Tryggheten.

I stället för att vråla rakt ut konstaterar han, med visst adrenalinpåslag, att Xherdan Shaqiris cykelspark är ”ett av mästerskapets snyggaste mål”.

Inte det snyggaste.

Ett av dem.

Hon borde vara aktuell för SVT

Lindeborg har deklarerat att han har gjort sitt sista mästerskap, någon annan får ta vid i Rysslands-VM 2018 och SVT letar efter ersättare.

Kanalen har tappat många stora profiler de senaste åren och nye sportchefen Åsa Edlund Jönsson jagar tunga namn, bland annat sägs det att Tommy Åström var nära SVT för ett tag sedan.

En som definitivt borde vara aktuell är Radiosportens Susanna Andrén.

I krönikan hörs hon vid ett par tillfällen och vill ni höra mer kan jag rekommendera Radiosportens EM-krönika.

Andrén är en oerhört skicklig fotbollskommentator – rapp, kunnig, bra spelförståelse, fin tajming och ett härligt målskrik.

Hon har säkert redan fått förslag både från SVT och andra tv-kanaler och hon lär få nya.

Den stora frågan är väl vad SVT ska locka med för fotbollsrättigheter förutom några veckors mästerskap varannan sommar?

Det görs inga krönikor om Svenska cupen, precis.