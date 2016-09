Mest missförstådda spelaren – någonsin

Jag ringde upp min gode vän, Blåvittsupportern Nixon, för att släppa nyheten att nu är det definitivt klart att Hjalmar slutar efter årets säsong:

– Gud vad skönt, sa Nixon med en lättnadens suck.

Och tillade:

– Det var du själv som skrev det en gång: ”Hjalmar Jonsson är en fantastisk människa, det är när han kommer ut på fotbollsplanen det blir problem”.

Visst, jag har säkert skrivit så, det förnekar jag inte.

Men finns ett bredare perspektiv att ge också.

36-årige Hjalmar Jonssons största problem: Han var en usel vänsterback. Det var tyvärr positionen han oftast spelade på i början av karriären. Han spelade där när kraven på allsvenska ytterbackar började skärpas, att de skulle kunna ta emot bollen för att delta i anfallsuppbyggnaden också.

Borde blivit mittback tidigare

Hjalmar Jonsson körde vidare enligt gamle Malmö FF-mittbacken Jonas Wirmolas framgångsrecept:

– Så länge bollen är på läktaren kan inte motståndaren göra mål.

Hjalmar Jonsson lär ha skickat upp flest bollar på Gamla Ullevis läktare genom alla tider. Det är också ett rekord i så fall.

2009, under guldduellen mot AIK, flyttade Hjalmar in som mittback när Mattias Bjärsmyr såldes utomlands. Vissa menar att det var där Blåvitt förlorade guldet, min analys är snarare att det var bilden av Hjalmar som vänsterback som levde kvar.

För som mitttback har Hjalmar Jonsson inte alls varit dålig. Det är synd att han inte satsade på positionen tidigare. Om ”Hjalle” var ett skakigt plus under hans sju år och ett halvt år som vänsterback, har han åtminstone varit två starka plus under hans sju och ett halvt år som mittback.

På en femgradig skala är det stor skillnad mellan underkänd och godkänd.

Hjalmar har gjort ett och annat grovt misstag som mittback också men det mest kostsamma kom under åren som vänsterback, i Champions League-kvalet mot Basel 2008, när han viftade ihop till en (förvisso feldömd) straff som tog Basel vidare på Blåvitts bekostnad.

Kommit undan med två självmål i samma match

Att en islänning är IFK Göteborgs största kultspelare just nu är kanske lite ovanligt men han har trots alltid spelat i Blåvitt sedan 2002 och lär vid något tillfälle ha yttrat att ”Jag är inte islänning längre, jag är göteborgare”.

Sådant värmer supporterhjärtan, särskilt i en tid då spelare oftare kommer och går.

Om Hjalmar Jonsson har fansen på Gamla Ullevi sjungit sånger i många år nu, som ”Hjalmar, Hjalmar Jonsson” till tonerna av 2Unlimiteds ”No limit", vilket även blivit ett populärt Youtube-klipp.

Hjalmar är mig veterligen den ende Blåvittspelare som gjort två självmål i en och samma match på Gamla Ullevi – och kommit undan med det.

Han må ha meddelat att årets säsong blir den sista på planen men sångerna lever vidare på läktaren.

En fin sak med idrott i allmänhet och kanske fotboll i synnerhet är nämligen att det inte bara är de bästa som blir ihågkomna som hjältar, utan även de mesta.

De som stöttat lagkamraterna i ur och skur, de som respekterar tränaren även om de placeras på bänken i match efter match.