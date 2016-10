”Låg nivå på dagens konspirationsteorier”

Det färskaste beviset var att Gif Sundsvalls Johan Eklund tagit bollen med handen innan han sköt den förbi John Alvbåge i mål – vilket domaren blundade för.

– Förklara varför Blåvitt får så mycket fusk emot sig och inte MFF om det nu jämnar ut sig och bara är misstag! dundrade konspirationsteoretikern.

En stund senare fick jag ett nytt mejl, från en mindre upprörd supporter, och det var då det blev intressant på allvar:

”Vi vet alla att det faktiskt finns två riktiga sammansvärjningar. Den där snubben du la upp på Instagram har ju ingen koll. Typisk foliehatt. Här är de korrekta:

1. AIK och Svenska Fotbollförbundet sitter i samma båt.

2. Hammarby och media sitter i den andra båten”.

Fanns fog för teorierna

Yngre fotbollsfans kanske inte känner till det men när jag själv började på Aftonbladet vid millennieskiftet var just dessa konspirationsteorier etablerade runt svensk fotboll.

Där saknas inte grund.

AIK hade då haft en lång tradition av tunga pampar inom förbundet, inte minst Lennart Johansson som gick från SvFF-ordförande till Uefa-president. Sune Hellströmer och Krister Malmsten är andra AIK:are som hade tunga roller som generalsekreterare respektive chefsjurist. Dessutom delar AIK (nu som då) både arena och kanslilokaler med fotbollförbundet.

Några konkreta, sportsliga fördelar av vikt kan sällan knytas till det påstådda äktenskapet. AIK hade vid den tidpunkten bara vunnit allsvenskan två gånger sedan andra världskriget (idag tre gånger) men konspirationsteorin andades ändå viss kvalitet eftersom den kunde presentera någon form av svar på frågorna ”När började det?” och ”Varför?”.

Har gått brant utför

Den andra förhärskande konspirationsteorin, ”Bajenbladet”, kom sig av att den tidens tyngsta sportkrönikörer, Lasse Anrell och Lars Sandlin, båda var uttalade Hammarbysupportrar. Vilket de inte gjorde någon hemlighet av i spalterna. Sandlin grät av glädje när han skrev guldkrönikan 2001.

En del konspiratoriskt lagda Gnagare och Djurgårdare lever fortfarande i tron att Aftonbladets sportjournalister är Bajare i största allmänhet, trots att Simon Bank från Kinna fick ha polis utanför lägenheten när arga Hammarbyare hotade honom för en krönika om ”Slödderstadion” då föreningens läktarproblem var som störst under mitten av -00-talet.

Men som sagt: Även denna konspirationsteori levererar ett hyggligt försök till svar på ”När började det?”- och Varför?”- frågan.

Sedan dess har det gått utför.

Brant utför.

Banks krönika i Sportbladet 2006.

”SvMFF”-teorin är direkt usel

Dagens dominerande konspirationsteori framstår som ett skämt vid en jämförelse, ja det är uppenbart att -10-talets konspirationsteoretiker har mycket att lära av den äldre generationen.

Det handlar om något så simpelt och banalt som att Malmö FF är förbundets lag: SvMFF. De gynnas av domare i allmänhet och Andreas Ekberg från Lund i synnerhet. Bland annat ska Ekberg ha blundat för en solklar Mattias Bjärsmyr-hands i matchen mellan IFK Göteborg-AIK men inte för att ge Blåvitt fördelar, utan för att göra Malmös resa mot guldet lättare. Samma Ekberg ska ha missat en solklar AIK-straff på Sauli Väisänen när Malmö-Gnaget möttes i somras.

Lägg därtill att domaren Jonas Eriksson bröt matchen på Gamla Ullevi i våras, och Disciplinnämden dömde till MFF:s fördel.

Och så vidare, och så vidare.

Som konspirationsteori betraktad är "SvMFF" direkt usel. Upprörande dålig, faktiskt. Ja rent pinsamt svag.

Just domare Andreas Ekberg visade ut Malmös Oscar Lewicki under cupfinalen i våras i ett tveksamt domslut varpå Häcken vann. Ekberg gav även AIK en tveksam straff mot Helsingborg nån matchen senare. Och tydligast av allt: Det var inte ens Ekberg som dömde Malmö-AIK, det var Markus Strömbergsson från Gävle. Jonas Eriksson är från Luleå och bor i Sigtuna utanför Stockholm, varför i hela fridens namn skulle de gynna just Malmö av alla lag?

Och framför allt: När började sammansvärjningen? Hur började den? Och varför?

Kan få allvarliga konsekvenser

På dessa frågor har dagens konspirationsteoretiker inte ens antydan till svar. Lennart Johansson var de facto Gnagare, Anrell & Sandlin var de facto Bajare men hur blev MFF förbundets lag? När? Och varför?

Ni hör själva, det är för dåligt.

Det finns en allvarlig sida av myntet. Konspirationsteorier kan uppstå dels när det inte går att kontrollera skeenden, dels när populister vill skaffa sig personliga fördelar.

Konspirationsteorier kan vara harmlösa, de kan också vara farliga, ja rentav samhällsomstörtande när de uttrycks av maktens män. Vad får det exempelvis för konsekvenser när presidentkandidaten Donald Trump påstår att USA-valet är riggat? I USA fruktar man att människor kommer ta till vapen på valnatten om Hillary Clinton vinner.

Efter att AIK ansett sig bortdömda i Malmö av Andreas Ekberg…f’låt Markus Strömbergsson gick Gnagets styrelseprofil Johan Segui och ordföranden Mattias Grundström till en våldsam, offentlig hånattack via sociala medier:

– Ska jag leda dig till optikern Markus Strömbergsson? skrev Segui och backades upp av Grundström.

Agerandet saknar stöd i klubbens eget policydokument AIK-stilen samt i idrottens värderingar som slår fast att domarens beslut ska respekteras. En redan utsatt yrkesgrupp riskerar annars att utsättas för mer hot och hat om fansen följer klubbföreträdares exempel. Johan Segui har en bakgrund inom MC-klubben Hells Angels, inte heller Mattias Grundström har någon tyngre idrottslig föreningsförankring bakåt i tiden, mig veterligen.

Kanske förklarar det ledarnas agerande som annars följer en modern AIK-tradition där sportchefen Björn Wesström efter en match mot just Malmö på Friends 2013 menade att domaren varit så dålig att det var jämförbart med en snickare som gick till jobbet men misslyckades med att slå i spikarna. Enligt mina efterforskningar var det där och då "SvMFF" först föddes.

Slår hårt mot domarna

Ligaorganisationen Svensk elitfotboll, Sef, skryter ofta och gärna med att de har infört en ”code of conduct”, en uppförandekod, men Sef:s sportchef Stefan Lundin blundade för AIK-topparnas drev mot domare Strömbergsson i somras.

Kanske är det svårt för intresseorganisationen att agera när deras egna pampar med generalsekreteraren Mats Enquist i spetsen nyligen totalsågade ett beslut från Disciplinnämnden med tillägget ”Jag har inte läst beslutet…”.

Om svensk fotboll styrs av populister som saknar respekt för såväl regelverk som nämnder och beslut, är det klart att konspirationsteorierna tappar i kvalitet. De blir förstås inte lika farliga som i Donald Trumps USA men i stället för att underbyggas av fakta, och riktas uppåt mot ett stort förbund eller en stark kvällstidning, slår det nu hårdast mot en redan utsatt grupp:

Fotbollsdomarna.

Det är riktigt illa. Särskilt som det bästa för att höja (en redan hög) svensk, domarstandard är att göra yrket attraktivare, locka fler att bli domare, öka urvalet.

I det sammanhanget kan ett pampgäng som Segui, Grundström, Wesström och Enquist bli en motverkande och rent destruktiv kraft som skadar svensk fotboll både på kort och lång sikt.