Laul: Bystedt ger AIK trovärdighet tillbaka

Foto: BILDBYRÅN

Styrelseproffset Per Bystedts ordförandecomeback i AIK har varit på gång ett tag.

Ända sedan 24 februari 2016 skulle jag tro.

Sportbladets Robert Laul.

Då skrev nämligen AIK :s våldsbejakande supporterfalang på deras så kallade hemsida:

”Vi har även rökt fredspipa med tidigare styrelseordföranden och storägaren Per Bystedt. Vi ser Per som en potentiellt viktig spelare inom klubben, om det blir redan i år eller i framtiden får tiden utvisa men vi är övertygade om att Per har AIK:s bästa för ögonen och att vi alla har lärt oss en del av de stökiga åren mellan 2004-2010” .

Samma huliganer som drev på att jaga bort Bystedt 2010 efter "Norling-fejden", hävdar plötsligt att de har rökt fredspipa med honom, och som av en händelse föreslår valberedningen just Per Bystedt som ordförande ett knappt år senare.

Låt oss inte överdriva

Redan i Uppdrag Granskning för några år sedan påstods att huliganerna styrde i Gnaget men låt oss inte överdriva den saken, det kan vara så enkelt som att de bara har en väldigt bra spåkula.

Jag tänker dock inte ägna mig åt guilt by association här.

På samma sätt som att jag kan hålla med Kent Ekeroth om att ett järnrör är ett järnör, kan jag hålla med AIK:s firma om att Per Bystedt är ett klokt val för Gnaget i dessa tider.

Förutom mer kompetens inom tydligt utpekade områden betyder Bystedts styrelse trovärdighet gentemot sponsorer och samarbetspartners på ett sätt som AIK inte varit i närheten av senaste åren. Ordförandekandidaten själv är en ansedd person inom näringslivet, och han har ingen bakgrund i någon motorcykeklubb.

Efter att Johan Segui , Jonas Galotta med flera härjade runt i hockeysektionen, sparkade folk till höger och vänster, frågade ut personal för att sedan lägga ut inspelningarna på nätet samt offentliggjorde avtal och kontrakt har det knappast blivit lättare att hitta kompetent och trovärdigt folk som vill engagera sig mer eller mindre oavlönat i en AIK-styrelse.

Trovärdighet en färskvara

Därför är min bedömning att valberedningen har gjort ett väldigt gott jobb med styrelsen Bystedt med reservation för att den ännu så länge bara innehåller fem namn. Saker kan förändras, trovärdighet är en färskvara, men Per Bystedt var en av de aktieägare (företrädd av Gustaf Eriksson) som på senaste bolagsstämman förde fram att en särskild granskare bör "utreda omständigheter och processer kring avtalsingående med Sports Revenue Group AB" vilket säkert är ett initiativ många supportrar uppskattar.

Inför torsdagens extra möte, där medlemmarna ska säga sitt, tror jag de flesta funderar mest på om Bystedt backar populära VD:n Mikael Ahlerup?

Det korta svaret är ja. Ahlerup och Bystedt kommer från samma värld, de talar samma språk, jag gissar att de respekterar varandra och jag är övertygad om att båda vill sköta AIK korrekt och professionellt.

Det långa svaret är mer komplicerat och handlar om konflikten med driftsoperatören på Friends Arena, franska Lagardère (en större granskning om detta i Sportbladet senare i veckan).

Situationen behöver lösas, och Per Bystedt får här en nyckelroll genom sina kopplingar till byggherren Erik Paulsson (de bodde grannar i Ängelholm och har varit involverade i samma företag genom åren).

Kontrollerar Friends Arena

Paulsson är storägare och ordförande i fastighetsbolaget Fabege . Fabege kontrollerar sedan några veckor Friends Arena fullt ut, som också har avtal med Lagardère. Fabege är dessutom största enskilda aktieägare i AIK Fotboll AB.

Rimligen kommer Bystedt och Paulsson sätta sig ner med Lagardère för att lösa den uppkomna situationen en gång för alla utan att det blir några konsekvenser alls för Mikael Ahlerup. Och varför skulle det egentligen? Jag hör bara gott om VD:n från alla håll (förutom i diverse Facebook-inlägg som mest verkar vilja hämnas för att Ahlerup gjort ett grundligt jobb gällande gamla avtal han fått i sitt knä).

Men vi får se.

Nu när Johan Segui verkar ha offrats, kanske det är nödvändigt med ett offer från Ahlerup-sidan i konflikten också, för husfridens skull.

Vore dock synd för AIK om det blir en av de mest kompetenta personer den här klubben har lyckats anställa på flera år.