Ersätter chansningen med en ny chansning

MALMÖ. Magnus Pehrsson förde upp Sirius till superettan.

That ́s it. Större framgångar har den nye MFF-tränaren inte under sina 13 år som ledare.

Den trots SM-guldet misslyckade chansningen Allan Kuhn ersätts av en ny chansning och vi kan bara konstatera att det är så verkligheten ser ut även för Sveriges överlägset rikaste klubb. En halv miljard på banken är som jänken säger jordnötter i branschen.