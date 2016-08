Wennerholm: Han tvingas gå igen – tro mig

Leif Boork är utmärkt som debattör och krönikör med massor av intressanta åsikter och framtidsvisioner.

Men så kommer den här förvandlingen till envåldshärskare med varje nytt coachuppdrag.

Jag inser som alla andra att man inte kan ha demokrati och omröstningar i en lagsport på landslagsnivå. Tränaren bestämmer.

Men det här är kvinnor och unga tjejer som inte tjänar ett öre på sin idrott. De får oftast satsa pengar ur egen ficka för att hålla på med den sport de älskar. För att inte tala om all den tid som måste offras på träningsläger och resor med klubb- och landslag.

Då går det inte att ställa samma krav som på ett gäng välbetalda proffs.

Men Leif Boork har fått lämna många sina tidigare ledaruppdrag efter liknande frontalkollisioner med aktiva och ledare i de klubbar han jobbat.

Jag vet inte om han njuter av att skapa alla dessa rubriker, men på något sätt tror jag han gör det.

Ingen hockeytränare har testat gränserna som han.

Från Djurgårdens berömda huggormmarsch, brutalhockeyn i SM-finalen mot Färjestad 1983 och framåt.

Det gav honom en raketkarriär.

Sämsta svenska VM-placeringen på 38 år

Som nybliven och rekordung förbundskapten för Tre Kronor förvandlade han finalen i Canada Cup 1984 till ett socialt experiment som blev en katastrof i andra finalmötet mot slutsegraren Kanada. Boork fick för sig att alla skulle spela och att det skulle bytas målvakt efter halva matchen. Det stod 1-5 efter första perioden innan ett spelaruppror i omklädningsrummet snyggade till siffrorna till 5-6 till slut.

I VM i Prag året efter körde han spelarna fullständigt i botten på träningslägret inför turneringen. Jag såg spelare krypa på alla fyra till båset och spy under träningarna på förlägret i Malmö. Det var friskt satsat och det var annorlunda. Men när formtoppen kom var svenskarna redan i dåvarande b-gruppen.

Det blev den då sämsta svenska VM-placeringen på 38 år och Boork fick gå sedan elitserietränarna protesterat och gjort uppror.

Sedan har det följt ett antal sejourer i olika klubblag, där jag hört många historier om toppstyrning och närgången övervakning av både sovtider och dieter.

Det är aldrig fel att vara noggrann.

Men man kan vara det på olika sätt.

Passar det inte är det bara att gå

Nu skriver vi 2016 och jag ser samma mönster upprepa sig i damlandslaget.

”It´s my way or the Highway” är ett amerikanskt uttryck som Boork skulle kunna ha uppfunnit, om det nu inte vore så att det redan var upptaget. Det sägs att det var legendariske NFL-coachen Vince Lombardi som var först med den frasen, även om det tvistas om ursprunget.

Men i Boorks fall är det definitivt så.

Passar det inte så är det bara att gå.

Först försvann Luleås Emma Eliasson under uppmärksammade former.

Och nu ytterligare en damstjärna i Jenni Asserholt under ännu större tumult.

Nu var väl hela vitsen med utnämningen av Leif Boork att skapa rubriker och få lite av strålkastarljuset att spilla över även på damhockeyn.

I det fallet har förbundet lyckats hundraprocentigt.

Men jag tror inte det var det här scenariot de målat upp.

Finns ingen annan utväg

Leif Boork kan ju inte heller luta sig mot några sportsliga framgångar. Den svenska damhockeyn är långt från framgångarna för tio år sedan, då Peter Elander hade byggt upp ett landslag som peakade med ett sensationellt OS-silver i Turin 2006.

Jag tror inte heller att de här problemen går att lösa på något annat sätt än att Leif Boork lämnar även det här jobbet.

Det finns ingen annan utväg.

Att få Leif Boork att svänga är lika omöjligt som när Titanic var på väg mot isberget.

Det känns som det redan är för sent.