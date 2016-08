Straffas stenhårt inför Belgiens GP

I morgon är det dags för kvalet till Belgiens GP och Marcus Ericsson hade stora förhoppningar eftersom bilen har fått flera uppdateringar, men det kan bli ännu ett tungt race för svensken.

Han har bytt motor vilket gör att han flyttas ner tio platser i starten.

Dock är han inte värst. McLarens Fernando Alonso flyttas tillbaka 35 platser på grund av motorbyten och Lewis Hamilton, som också har gjort flera förändringar på motorn, flyttas tillbaka 30 platser. Det betyder att de förarna kommer att starta i sista led.

– Det gör det något enklare, säger Mercedes Nico Rosberg som är tvåa i VM bakom Lewis Hamilton.

Verstappen snabb

Han var Mercedes Nico Rosberg snabbast under fredagens första träning med tiden 1.48,348 på det mer än 7 km långa varvet och han var 0,73 sekunder före sin teamkollega Lewis Hamilton. Under den andra träningen var Red Bulls Max Verstappen snabbast, 1.48,085 och hans teamkollega Daniel Ricciardo var 0,256 sekunder långsammare. Både körde med de supermjuka däcken. Mercedes förare valde båda att inte köra med de supermjuka däcken under det andra passet.

– De var väldigt rörigt under det andra passet eftersom alla testade olika däckstrategier, det blir spännande att se hur det fungerar under loppet, säger Rosberg.

– Farten under longrunsen kommer att avgöra efter detta är en bana där det går att köra om, jag vet inte riktigt hur vi står oss än. Det ska vi titta på under kvällen. Däremot noterade jag att däcken slets otroligt fort, vilket gör att den förare som hanterar däcken bäst också har en fördel på söndag.

Marcus Ericsson var 13:e man på den första träningen och 15:e på den andra.

– Det var en intressant dag eftersom vi testade det nya aeropaketet. Min första känsla är att det är en förbättring, men vi behöver mer tid för att utveckla det och optimera det, säger svensken.

Kvalet startar kl 14.00 i morgon lördag. Racet samma tid på söndag.

