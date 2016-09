’Har ett speciellt band till Monza på grund av Ronnie’

Men när du passerar öppningen i muren och kliver in i Parco di Monza känns atmosfären plötsligt annorlunda.

När Europasäsongen traditionsenligt avslutas med Italiens GP på Monza väntar ett av årets mest klassiska F1-lopp. Italiens GP har avgjorts på banan varje år utom ett sedan 1950 och den väcker minnen och känslor som få andra deltävlingar.

Banan är den snabbaste under säsongen och den kräver enormt mycket av både förare och material – men det är inte bara det som gör den så speciell. Det är omgivningen, känslorna och historien som skapar atmosfären kring Autodromo di Monza.

Racerbanan är placerad inne i en kunglig park och för att ta dig dit måste du gå in genom muren och sedan promenera tillsammans med tusentals andra fans över grusvägarna in mot arenan. Det är ett tjockt lämmeltåg med folk, de flesta med röda tröjor och flaggor för att hedra sitt Ferrari – men det är helt utan bråk. Fansen vandrar med respekt mot banan som fött mästare och tagit väldigt många liv.

”Väldigt häftigt”

– Första gången jag var där körde jag Formel 3, jag tror att det var 2008 och det var inte ens någon F1-helg. Jag hade sett banan på tv och spelat den som tv-spel sedan jag var liten. Jag kunde den utan och innan trots att jag aldrig tidigare hade satt min fot där, minns Marcus Ericsson när Sportbladet pratar med honom inför dagens tävling.

– Mitt första minne är hur jag kommer dit och inte ser banan utan att man kör in genom en park. Det är väldigt häftigt och jag minns att upplevelsen var stark redan då. När jag sedan skulle köra min första F1-helg där med Caterham var det en otrolig känsla, dels med alla Ferrarifansen, tifos, dels med tanke på all historia som banan bär med sig.

Monza är förknippad med spännande lopp, som 1971 när Ronnie Peterson körde in som tvåa bakom Peter Gehtin i tidernas jämnaste F1-lopp, det skiljde inte mer än 0,6 sekunder mellan de fem första bilarna.

Men Monza är också förknippad med flera fruktansvärda dödsolyckor.

Totalt har 88 människor omkommit sedan Italiens GP avgjordes för första gången 1922, det var 28 år innan det kördes F1 på banan. Det var på Monza som den dubble F1-världsmästaren Alberto Ascari omkom 1955 när han testade en Ferrari 555, klädd i skjorta, finbyxor och i en lånad hjälm. Efter tre varv tappade han kontrollen över bilen i Curva del Vialone. I dag är kurvan ombyggd och bär namnet Variante Ascari. 1961 kolliderade VM-ledaren och Ferrariföraren Wolfgang von Trips med Jim Clarks Lotus i den snabba kurvan med namnet Parabolica. Bilen for in i en barriär, han föll ur och landade på banan där han också förolyckades. Bilen for ut mot strängslet, 15 åskådare dödades och 60 personer skadades i det som kallats för ”F1-historiens svartaste timme”.

Miste livet 1978

Nästan exakt nio år senare inträffade ytterligare en mycket svår olycka på ungefär samma ställe. VM-ledaren Jochen Rindt tappade kontrollen över sin Lotus och bilen trycktes mot muren. Han var bara 28 år när han omkom och är den enda föraren som vunnit VM postumt.

Marcus Ericsson och många andra svenskar förknippar däremot Monza med Ronnie Peterson. Sveriges mest framgångsrike F1-förare vann Italiens GP tre gånger och det var också där han miste livet 1978. Peterson fick en dålig start från ruta fem och var inblandad i en våldsam krasch redan innan den första kurvan. Han var vid medvetande när han drogs ur den brinnande bilen, han opererades under natten, men avled på morgonen den 11 september.

– När man kör in genom grindarna på parken som omger racerbanan känner man hela den historien. Det ligger i luften, det är en annan atmosfär där. Det är så otroligt mycket som har hänt där, så många förare som mist livet och det känner jag av. De är en häftig känsla att bara befinna sig där, säger Marcus Ericsson.

Han var inte ens påtänkt den dagen när Ronnie Peterson miste livet på Monza. Han föddes 1990, långt efter en av de tyngsta dagarna som svensk F1 någonsin har upplevt.

– Som svensk bär man också en del av Ronnie och hans historia när man befinner sig på Monza, säger Marcus Ericsson.

– Jag har ett speciellt band till den banan på grund av det som hände Ronnie den där dagen.