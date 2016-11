Marcus Ericsson får förlängt med Sauber

Precis som väntat stannar Marcus Ericsson i formel 1 och precis som väntat stannar han också kvar hos Sauber. 2017 kommer han att göra sin tredje säsong hos teamet.

– Det är fantastiska nyheter att jag stannar ännu ett år hos Sauber. Jag har varit där i två säsonger och det känns verkligen som hemma. Ett stort tack för att teamet återigen tror på mig, säger den 26-årige svensken

– Personligen har jag utvecklats mycket som förare under min tid med teamet. Vi har haft våra toppar och våra dalar, men vi håller alltid i hop och jobbar som ett team.

300 miljoner extra

Under Ericssons första säsong hos Sauber, hans andra i F1, körde han hem nio VM-poäng och slutade på 18:e plats i VM. Teamet var åtta i konstruktörsmästerskapet. I år har det däremot gått tyngre och Ericsson är än så länge utan poäng. Under våren hade stallet stora ekonomiska problem, bilen var inte färdig till de första säsongstesterna, viktig personal lämnade och man kunde inte uppdatera bilen under den första halvan av året. Därefter såldes teamet och de nya ägarna har en nära relation till Ericsson. De tillförde nya pengar vilket gjorde att teamet kunde utveckla bilen och i Brasiliens GP, säsongen näst sista lopp, körde kollegan Felipe Nasr in två poäng. Det betyder att stallet nu är tia i VM - en placering som ger närmare 300 miljoner mer i prispengar än elfteplatsen.

Det är en välkommen summa eftersom F1 byter regler till nästa år igen och det då finns nya möjligheter att kliva längre upp i resultatlistan.

– De nya ägarna har varit positiva till att stötta teamet och ta det framåt och det blir spännande att gå in i denna nya eran tillsammans. Stallet har knutit många mycket kunniga medarbetare till sig och det är ett bra tecken för framtiden, säger Ericsson.

Spännande nyförvärv

Han syftar bland annat på den nye tekniske direktören Jörg Zander som tidigare arbetat hos flera olika F1-stall och nu återvänder efter en framgångsrik tid hos Audi och deras WEC-satsning. Den tyska tillverkaren har använt sig av Saubers vindtunnel och eftersom Zander dessutom tidigare arbetat för teamet vet han precis vad som väntar.

– Målet inför 2017 är att bygga vidare på det som jag presterat under den andra delen av säsongen och fortsätta att jobba hårt tillsammans med teamet, säger Marcus Ericsson.

– Jag kan knappt vänta på att nästa säsong ska starta så att vi kan jobba oss upp mitt i fältet och ta poäng regelbundet.

Nya regler - Saubers chans

Den målsättningen delar även teamchefen Monisha Kaltenborn, som än så länge bara har förlängt med en förare Den andra platsen är fortfarande vakant.

– Under året som gått har Marcus återigen visat att han är villig att jobba extra hårt för att nå framåt. Tillsammans har vi gått igenom en mycket tuff period, men han hanterade det mycket bra. Han har också tagit stora steg framåt de senaste två säsongerna, både i hans personliga utveckling och även på banan Framförallt har han blivit bättre när det är svåra förhållanden, säger hon.

– Han är inte bara en bra förare utan också en viktig lagspelare som förstår hur viktigt det är att arbeta med teamet och motivera alla andra med hans positiva attityd.

Årets F1-säsong avslutas i Abu Dhabi den kommande helgen. Då ska också årets världsmästare koras. Den kampen står mellan Mercedes Nico Rosberg och hans teamkollega Lewis Hamilton.