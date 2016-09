Ny VM-seger för Kristoffersson

Förra året tog Johan Kristoffer karriärens första VM-seger i rallycross när han vann premiären i Portugal, men sedan dess har han väntat - och kämpat. Men nu är väntan över, han vann Frankrikes VM-deltävling i Lohéac.

– Att äntligen få vinna i årets mästerskap och göra det inför storpubliken i Lohéac är helt otroligt. Det här var precis vad vi behövde, säger Johan Kristoffersson.

– Det är ett tag sedan. Första segern är alltid speciell, men frågan är om inte den här kändes ännu bättre. Vi har kämpat så hårt för den här och varit så nära så många gångar.

Uppåtgående trend

Han har haft en uppåtgående trend under säsongen och han körde upp sin Volkswagen Polo till en pallplacering i Kanada senast. Det var hans första pallplacering för året och han följde upp den med en makalös körning under den andra dagen i Frankrike. Under lördagen var var det torrt väglag och han bara tia totalt efter plats nio och 13 i kvalet, men när regnet kom under söndagen så ökade Kristoffersson takten. Han vann både den tredje och den fjärde kvalomgången och klättrade till andraplatsen vilket gav honom pole position i semifinalen.

Regnet upphörde lagom till semifinalen, men Kristoffersson tog starten från pole position och vann heatet. I finalen körde han på precis samma sätt. Det gav honom säsongens första seger klart före Andreas Bakkerud och trean, hemmaföraren Sébastien Loeb.

– Vi var inte riktigt med tidsmässigt i lördags, men i morse, på blött, var bilen en dröm att köra. Sedan i semifinalen, på torr bana, var den mycket bättre än i går, säger Kristoffersson.

”Stor besvikelse”

Han ligger trea i VM bakom Mattias Ekström som skuggar de två senaste årens världsmästare Petter Solberg. Ekström tog sig inte till finalen i Frankrike eftersom han drabbades av punktering under semifinalen.

– Det är en stor besvikelse. Vi får lämna Frankrike utan den pokalen som vi förtjänar. Det känns som en ledsen dag i dag, men vi får le i morgon igen, säger VM-tvåan Ekström

– Som tur var fick vi ett par viktiga poäng med oss.

Fyra deltävlingar återstår av årets säsong och nästa avgörs i Barcelona, Spanien den 17-18 september.