Här avgörs kampen om VM-guldet

Australiern Jason Doyle blev svensk mästare med Rospiggarna i onsdags, och han tänkte inte nöja sig med det.

Under lördagen hade 30-åringen chansen att ta ytterligare ett steg mot det individuella VM-guldet. Han toppade VM-tabellen, två poäng före Greg Hancock, inför Grand Prix-deltävlingen i Torun, men guldjakten fick ett abrupt slut.

Kraschade direkt

Redan i sitt första heat på Marian Rose Motoarena blev Jason Doyle allvarligt skadad. Vurpan orsakades av Chris Harris, som släppte styret när han blev passerad av Fredrik Lindgren. Cykeln for in i Doyle, som med huvudet före slungades in under luftstaketet.

Axelleden hoppade ur led och han fördes i ambulans till sjukhus, där han genomgick en skiktröntgen för att få huvudet undersökt.

– Jag har varit i kontakt med hans mekaniker. Han har ont, väldigt ont, säger TV10:s expertkommentator Mikael Teurnberg, som är lagledare i Rospiggarna.

Iversen vann i Torun

I Doyles frånvaro tog Greg Hancock chansen. Den 46-årige amerikanen, som är bosatt i Sverige sedan många år, tog sig till final, där han slutade tvåa bakom Niels-Kristian Iversen.

Hancock samlade ihop totalt 16 poäng och leder VM-serien med elva poäng inför den sista deltävlingen i Melbourne.

Frågan är om Doyle hinner återhämta sig till den 22 oktober. Han har haft stora skadeproblem genom åren och blev allvarligt skadad i VM-avslutningen i Melbourne i fjol. Han krokade då ihop med Hancock och blev påkörd av Maciej Janowski. Doyle fördes till sjukhus, där det konstaterades att han brutit en halskota och punkterat ena lungan.

Se fler höjdpunkter på viasatsport.se och matcherna live på viaplay.se