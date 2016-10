Grova attacken: ’Ska släcka dig!’

Det var efter förrförra helgens allsvenska final mellan Västervik och Griparna som tumult utspelade sig.

Upprinnelsen till det hela var en tuff, på gränsen till vårdslös, körning av Griparnas Oskar Fajfer mot Västerviks Jacob Thoresell.

Efter matchen gick Griparnas ledare Fredrik Edberg först fram till Västerviks depå och blev tillsagd att gå därifrån. Därefter gick Morgan Andersson fram till Griparnas depå och i en video som publicerats på Södermanlands Nyheter hörs att han yppar orden ”dra du åt helvete, jag ska släcka dig, karljävel”, mot Edberg.

”Är aldrig bra...”

Sportbladet har nu varit i kontakt med både Håkan Leeman (ordförande på Swemo, Svenska Motorcykel- och Snoskoterförbundet) och Tony Olsson (koordinator på Swemo, ansvarig för Speedway) och några reprimander är inte att vänta.

– Det är aldrig bra om vår sport förknippas med bråk, men i det här fallet är det inte en fråga för oss centralt utan jag får hänvisa dig till Tony Olsson, säger Håkan Leeman.

– Det Morgan Andersson säger är givetvis inte bra, men den här incidenten sker när han representerar Västervik och därmed är det ingen fråga för oss, säger Tony Olsson.

Men han är också förbundskapten?

– Ja, Morgan är ledare i Västervik, förbundskapten och även expertkommentator i C More. Han har många strängar på sin lyra men jag tycker att vi måste kunna hålla isär hans roller och i det här fallet pratade han i egenskap av Västervik-ledare, inte förbundskapten.

”Har rett ut det”

När Sportbladet ringer upp Morgan Andersson själv är han minst sagt osugen på att prata om händelsen.

– Haha, ska ni ta upp det där nu också? Det är utagerat för länge sedan.

Hur ser du på händelsen, med lite distans till det hela?

– Alltså, det är inga problem över huvud taget. Fredrik är en av mina bättre vänner inom sporten och vi träffades redan ett par dagar efteråt och redde ut allting. Utöver det så har jag inga fler kommentarer.

Ångrar du ditt ordval?

– Vilket menar du?

Att du säger ”jag ska släcka dig, karljävel”?

– Det hade ju hänt lite saker innan. Men som sagt, det där är utagerat nu. Allt är lugnt, säger Morgan Andersson.