Stängs av i två år efter namnfusket

Det var under årets upplaga av orienteringstävlingen O-ringen som en man i 55-årsklassen var nära att fuska till sig segern efter att ha tävlat under två namn. På förmiddagen sprang mannen under falsk identitet. På eftermiddagen använde han sig av sitt riktiga namn och befann sig i ledningen efter tre distanser.

Grov regelöverträdelse

Men fusket uppdagades efter att mannen hade glömt att målstämpla under förmiddagen.

Nu stänger orienteringsförbundet av mannen i två år, från 15 september 2016 till 14 september 2018. Förbundet anser att mannen har gjort sig skyldig till en grov regelöverträdelse och därmed skaffat sig otillåtna fördelar.