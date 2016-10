Alexandersson vann den totala världscupen

Klubbar: Stora Tuna OK (orientering), Alfta Ösa OK (skidorientering).

Såväl 2014 som 2015 säkrade 24-åriga Tove Alexandersson totalsegern i Schweiz och 2016 skulle inte visa sig annorlunda.

När helgens tävlingar i schweiziska Aarau var över stod svenskan med armarna i skyn och firade ännu en totalseger i världscupen.

Hon lyckades inte säkra totalsegern under lördagen, då hon slutade tre samtidigt som värsta konkurrenten Judith Wyder var starkast och knaprade in något i totalställningen. Men på söndagen, i årets absolut sista deltävling, räckte det med just en tredjeplats till.

"Jag har nog aldrig varit så glad över en tredjeplats. Det känns otroligt skönt! Jag ville verkligen ta hem världscupen, så jag är jättenöjd att jag lyckades", säger Alexandersson till Orientering.se.

Och årets totaltävling har varit jämnare än vid tidigare års totalsegrar, enligt Alexandersson.

"I år har det varit otroligt tight. Judith har ju presterat på topp i stort sett hela vägen, så det är i år som jag tycker att det har varit absolut hårdast konkurrens."

Även på herrsidan blev det svenska framgångar då Jonas Leandersson avslutade säsongen med en seger i sprinttävlingen.