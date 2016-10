Surfar vidare på silvervågen

Peder Fredricsons OS-häst All In vilar ut efter en tarmoperation och världscuphästen Flip´s Little Sparrow laddar för en stortävling i Doha nästa vecka.

Då var det dags för stallets tredjehäst Zaloubet att kliva fram i rampljuset.

”Bästa han gjort, by far”

Det blev en överlägsen tid i omhoppningen, 40.11 sekunder mot tvåan, Rolf-Göran Bengtssons, 41.95.

– Det är det bästa han gjort, by far, säger Peder Fredricson om Zaluobet.

– Han är väldigt känslig och det har tagit lite tid att lära känna honom. Egentligen bara i år han börjat förstå vad det hela går ut på.

Rolf-Göran Bengtsson och topphästen Clarimo ledde omhoppningen när det var dags för Fredricson som trampade gasen i botten från början.

– Jag hade inget val, jag ville ju vinna klassen. Men lite överraskad är jag ändå att det gick. Mitt mål när jag åkte hit var att bli topp fem och vara nöjd med det, säger Fredricson.

Ankarcrona trea

Trea blev Henrik Ankarcrona på hästen Vincero. Den första november börjar han sitt nya jobb - som förbundskapten för bland annat Fredricson och Bengtsson.

– Jag försökte ge dem en match, säger han och fortsätter:

– Jag kommer inte att kunna ha en lika egen satsning på tävlandet som jag haft i år. Det blir svårt och jobbet som förbundskapten går i första hand. Men att sluta rida har jag inga planer på.