Stryktipset vecka 32 lördag, tisdagstipsen

Till omgången lördag den 19 augusti, spelstopp klockan 15.59 samma dag.

Match 1–6 Premier League, match 7–12 League Championship, match 13 allsvenskan.

Jackpott på 14 miljoner kronor.

Tips och analys av Sportbladets spelexpert Steven-Lee Holmdahl.

Ladda ner tidningssidan med system, tabeller och mer analys längst ner.