Stryktipset vecka 35 lördag, fredagstipsen

Stryktipset till omgången lördag den 2 september spelstopp klockan 15.59 samma dag.

Match 1-8 VM-kval, match 9-10 Superettan, match 11-13 division 1 södra.

Tips och analys av Sportbladets spelexpert Steven-Lee Holmdahl.

Ladda ner tidningssidan med system, tabeller och mer analys längst ner.

Det börjar dra ihop sig i VM-kvalet och Stryktipskupongen inleds med en riktig höjdare.

Gruppfinal i grupp G.

När det gäller Italien så finns det inte mycket att rapportera.

Är som vanligt svårt att få hål på.

Gigi Buffon är fortfarande lika bra mellan stolparna och backlinjen är så samspelt som det bara går.

Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini och Andrea Barzagli gör ytterst få misstag.

Kommer släppa över taktpinnen och gå på kontring.

Inte helt friktionsfritt i Spanien.

Matchen spelas på Santiago Bernabeu (Real Madrids hemmaplan) och Sergio Ramos har gått ut med önskemål att publiken inte ska bua åt Barçaspelare som Jordi Alba och kanske främst Gerard Pique ...

Truppmässigt ser allt ut ungefär som väntat.

Många höjde nog på ögonbrynen åt att David Villa har fått chansen igen.