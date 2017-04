Europatipset vecka 16 söndag, fredagstipsen

Till omgången söndag den 23 april, spelstopp klockan 14.59 samma dag.

Matcher i FA-cupen, Premier League, La Liga, Serie A, Ligue 1, Allsvenskan.

Ladda ner tidningssidan med system, tabeller och mer analys längst ner.

Mycket går att säga om Sam Allardyce.

Han har onekligen haft ett turbulent år bakom sig.

Fick det prestigefyllda uppdraget att ta över det engelska landslaget.

Många höjde på ögonbrynen, men han var fast besluten att tysta alla kritiker.

Det började bra.

Seger i första tävlingsmatchen mot Slovakien – men det blev också den sista.

The Telegraph filmade ”Big Sam” i smyg – där man låtsades vara asiatiska affärsmän.

Man fick honom att berätta hur man kringgår reglerna för spelarköp och försäljningar.

En stor skandal och Sam Allardyce fick lämna med svansen mellan benen.

Efter några månaders tystnad dök han plötsligt upp igen presenterad som ny tränare för krisdrabbade Crystal Palace.

Efter en knackig inledning har nu Sam Allardyce styrt ”The Eagles” bort från nedflyttningsstrecket.

Är seriens sjätte mest formstarka lag.