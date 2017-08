Stryktipset vecka 32 lördag, fredagstipsen

Till omgången lördag den 12 augusti, spelstopp klockan 15.59 samma dag.

Matcher i Premier League och League Championship.

Ladda ner tidningssidan med system, tabeller och mer analys längst ner.

Hösten närmar sig, vi kan glädja oss med att det är premiär i Premier League.

Känns hetare än på länge, för det är flera lag som säger sig satsa på titeln. Inte bara de ’vanliga’. Liverpool menar allvar under Jürgen Klopp . Man har precis nobbat ett 900 miljoners-bud på Phillipe Coutinho från Barcelona . Det vittnar om att man tar den här säsongen på fullaste allvar. Vill inte släppa iväg spelare som kan göra skillnad på femteplats eller absolut toppstrid.

Tottenham har fått lite kritik för att inte ha värvat ”ordentligt”. Men är samtidigt ett sundhetstecken. Är nöjd med den befintliga truppen och gjort det bra de senaste säsongerna. Ser helt enkelt ingen anledning till att rucka på gruppdynamiken.

Annars handlar det såklart om Chelsea och Manchester City . Arsenal och Manchester United vill också vara med, men är inte fullt lika slagkraftiga.

Men – spänning utlovas!

▪▪▪

1) +++ Brighton 2 Manchester City +++

B: Känslan är att det saknas både lite kvalité och kvantitet. Slutsats? Bottenstrid att vänta. Saknar Beram Kayal och Sam Baldock.

Premiär

M: Släppte in alldels för billiga mål förra säsongen. Har nu förstärkt med duktige keepern Ederson och högerbacken Kyle Walker. Tvåa.

Premiär

▪▪▪

2) +++ Chelsea 1 Burnley +++

C: Diego Costa är ”out” och Eden Hazard är skadad. Victor Moses är också borta (avstängd). Känns inte helgjutet. Ändå: bra etta.

Premiär

B: Hemmastyrka, bra målvaktsspel och ett effektivt anfallspar låg bakom säkrat kontrakt i fjol. Ser bra ut på skadefronten. Får svårt.

Premiär



▪▪▪

3) +++ Crystal Palace 1 Huddersfield +++

C: Frank de Boer är ny vid rodret – kommer mönstra ett lite annorlunda 3–4–3-system. Kan ta lite tid för laget att bli helt bekvämt. 1x2.

Premiär

H: Har varit väldigt aktivt under ”silly season” och plockat in flera intressanta nyförvärv, däribland Steve ­Mounie. Chansstreckas.

Premiär



▪▪▪

4) +++ Everton 1 Stoke +++

E: Romelu Lukaku är såklart ett tungt tapp, men Everton har inte legat på latsidan. Förstärkt i alla lagdelar. Ser spännande ut. Vettig etta.

Premiär

S: Hårdjobbande publikfavoriter har lämnat – så också offensivt tongivande Marko Arnautovic. Får svårt att nå övre halvan av tabellen.

Premiär



▪▪▪

5) +++ Southampton 1 Swansea +++

S: Ny man vid rodret: Mauricio Pellegrino. Klubbens fjärde tränare inom loppet av fem ­säsonger. Viktige Virgil van Dijk har krävt att få lämna.

Premiär

SW: Ser ut att tappa viktige Gylfi Sigurdsson (dock kvar i skrivande stund). Dessutom är Fernando ­Llorente skadad. Offensivt jobbigt. Trolig etta.

Premiär



▪▪▪

6) +++ West Bromwich 1 Bournemouth +++

W: Jay Rodriguez är en hyfsad värvning, men WBA-fansen hade hoppats på mer. Man var dock bra i fjol och hoppas kunna ”spinna vidare”.

Premiär

B: Har förstärkt på målvaktssidan (helt nödvändigt, ­Artur Boruc kostade många poäng förra ­säsongen). En del skavanker som stör. Kör 1x.

Premiär



▪▪▪

7) +++ Cardiff 2 Aston Villa +++

C: Positiv insats i premiären. Gick verkligen för tre poäng. Inte alltid man gjorde det på bortaplan i fjol. Saknar bl.a. mf Kadeem Harris.

1–0 b Burton

A: Premier League-klass på flera spelare – men inte alla. Missade flera fina chanser före paus senast. I andra halvlek var Hull bättre.

1–1 h Hull



▪▪▪

8) +++ Derby 1 Wolves +++

D: Missade fina lägen ­senast, men släppte också till 20 avslut. Över 90 minuter så får delad pott ses som rättvist. I första hand, kör 1x.

1–1 b Sunderland

W: Har vi lyft fram som en outsider. Blekt i fjol, men värvat riktigt intressant. Sju nyförvärv i startelvan senast. Hoppas återfå Helder Costa.

1–0 h Middlesbrough

▪▪▪

9) +++ Millwall 1 Bolton ++

M: Skapade oväntat många målchanser i premiären, men saknade rätt skärpa/flyt i avsluten. Heltaggat i hemmapremiären. Etta?

0–1 b Nottingham

B: Skapade nästan ingenting från öppet spel mot Leeds. Josh Vela klev av skadad i slutskedet och ser nu ut att missa helgens match. Etta?

2–3 h Leeds



▪▪▪

10) +++ Sheffield W 1 Queens PR +++

S: ”Vi förtjänade att förlora”. Så sa tränaren Carlos Carvalhal efter premiären borta mot Preston. Kan mycket bättre. Snabb revansch?

0–1 b Preston

Q: Arbetade klart hårdare än Reading och fick välförtjänt betalt. Orosmoln: anfallaren Conor Washington haltade av i slutet. Osäker nu.

2–0 h Reading



▪▪▪

11) +++ Middlesbrough 1 Sheffield U +++

M: Föll i premiären, men gjorde en fullt godkänd insats.Skapade chanser. Fler lag som kommer tappa poäng borta mot Wolves. Spikas.

0–1 b Wolverhampton

S: Är förmodligen säsongens bästa nykomling och har en erkänt vass målskytt i Billy Sharp (sänkte Brentford). Möter ett bra, retat ”Boro”.

1–0 h Brentford



▪▪▪

12) ++ Reading 1 Fulham +++

R: Tre nyförvärv i startelvan mot QPR. Överlag en tämligen blek insats. Var vrålstarkt på Madejski Stadium förra säsongen. Gardera.

0–2 b Queens PR

F: Hade bud på 2–0 i premiären – bland annat en ramträff. Men Norwich skapade också en hel del, så 1–1 var relativt rättvist. Gardera.

1–1 h Norwich



▪▪▪

13) +++ Halmstad 2 Sirius ++++

H: Körde över ett hopplöst svagt J-Södra. Första segern sedan i premiären! Saknar nu avstängde Ivo Pekalski. Om råd: 1x2.

1–1 b IFK Göteborg

0–1 b Gif Sundsvall

2–2 h Gif Sundsvall

0–0 b Östersunds FK

6–1 h Jönköpings S

S: Gått flera täta, energikrävande matcher på slutet. Drabbades helt enkelt av soppatorsk mot AIK. Moses Ogbu är fortsatt skadad.

1–0 h AFC Eskilstuna

3–3 b Malmö FF

2–2 h Häcken

2–0 b Elfsborg

1–4 h AIK

▪▪▪

Fem senaste: Nedersta matchen senast spelad.

Formen: Fem plus = utmärkt, fyra plus = mycket bra, tre plus = bra, två plus = godkänd, ett plus = underkänd.

▪▪▪

