Ilska mot Svenska Spel efter lottning

Foto: CMORE, BILDBYRÅN

Dalkurd ledde med 3–1 på bortaplan när matchen mot Syrianska avbröts.

Men när Svenska Spel lottade Stryktipsmatchen i efterhand blev Syrianska vinnare och många spelare snuvades på 13 rätt.

– Jag har full förståelse för att folk är upprörda, säger Per Carlander, chef för spelsäkerhet på Svenska Spel.

Det var cirka 25 minuter kvar att spela när matchen Syrianska-Dalkurd avbröts vid ställningen 1–3.

Publikskandalen avbröt matchen för gott och det är ännu inte klart när den ska spelas färdigt. Ett beslut som också fick stora konsekvenser på Stryktipset där matchen fanns med.

För när matchen inte återupptogs lottades den – till en etta. Då Dalkurd var favoritstreckade var det många spelare som gick från 13 rätt till 12 och förlorade mycket pengar. 13 rätt betalade cirka 11 000 kronor vid Dalkurdseger och ger nu 28 000 kronor till färre än hälften så många spelare.

”Otroligt beklagligt”

Mejl från upprörda läsare har strömmat in till Sportbladet under eftermiddagen där man ifrågasätter hur ett klart ledande lag kan bli förlorare.

För Sportbladet förklarar Svenska Spels chef för spelsäkerhet, Per Carlander, hur bolaget följt sina regler och hur det hela går till.

– Först och främst vill jag säga att vi också tycker det är otroligt beklagligt att det blir så här, det är det sista vi vill ska hända, säger han och fortsätter:

– Innan matcherna, vid spelstopp, så lottar vi alla matcher ifall någon inte skulle spelas färdigt. På Stryktipset baseras lotten på ”Tio tidningars tips” som fördelar tio bollar i de tre potterna (i det här fallet 1–0–9) samt ytterligare två bollar i varje pott.

Det betyder att chansen till en etta på tipset var så låg som 3 på 16 men den lotten drogs alltså – redan innan matchstart.

Hur ser du på det systemet?

– Ja vi har lite olika system, på Europatipset och Topptipset baserar vi på öppningsoddsen på matcherna och fördelar bollarna efter det. Men gällande byten av system är det inte en fråga jag kan svara på.

LÄS OCKSÅ Skandal i superettan – knallskott mot spelare

Oddsen på Syrianska sjönk inför matchen

När mötet mellan Jönköping Södra och Syrianska avbröts för ett år sedan visade den efterföljande polisutredningen att åskådaren sprungit in för att bryta matchen där han satsat pengar på ett resultat som inte var på väg att gå in. Några sådan bevis finns inte här, men Per Carlander säger att oddsen på Syrianska sjönk in mot match.

– Det man kan konstatera är att Dalkurd började som hyfsat stora favoriter runt två gånger pengarna men vid matchstart var man bara knappa favoriter. Och kollar vi på asiatiska livespelssidor under pågående match kan vi se att vid ställningen 0–0 i 18:e minuten var oddsen helt jämna.

Det bör betyda att mer pengar än väntat satsats på en Syrianska-seger men om det har med den avbrutna matchen att göra går i nuläget inte att belägga.