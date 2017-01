Stryktipset tisdag vecka 1

Till omgången lördag den 7 januari.

Spelstopp klockan 15.59 samma dag.

13 matcher i FA-cupens tredje omgång.

1) +++ Birmingham 2 Newcastle ++++

Birmingham: Har inte fått till det under nye managern Gianfranco Zola. Tappat J. Maghoma till Afrikanska Mästerskapet.

Premiär

Newcastle: Är bäst i Championship och borde ha styrkan att även kunna vara seriösa i cupen. Bred trupp.

Premiär

▪▪▪

2) +++ Blackpool 2 Barnsley +++

Blackpool: Är nu ett mittenlag i League Two... Har lite klass i en sådan som Kyle Vassell. Är inte golvat här.

2–0 h Kidderminster

1–0 h Brackley Town

Barnsley: Gör det fullt okej i Championship. Får klara sig utan avstängde Marc Roberts. Knapp favorit.

Premiär

▪▪▪

3) +++++ Bolton 2 Crystal P ++

Bolton: Med i racet om uppflyttning till Championship. Har fin form och bör gå upp. Tufft motstånd nu.

1–0 h Grimsby

3–2 h Sheffield U

Crystal P: Har ett ganska spetsigt material men får inte till det. Nu har Wilfried Zaha lämnat för spel i Afrika.

Premiär

▪▪▪

4) +++ Everton 1 Leicester ++

Everton: Evertons hopp den här säsongen är väl FA-cupen? Vi tror man tar cupen helt seriöst. Bra chans!

Premiär

Leicester: Leicester dubblerar redan med spel i Champions League. Tror inte att man prioriterar FA-cupen.

Premiär

▪▪▪

5) ++ Hull 1 Swansea +

Hull: Har haft en hel del stolpe-ut på slutet. Tappade 2–1-ledning sent mot Everton. Knapp etta.

Premiär

Swansea: Ser bedrövligt ut. Nu tar sannolikt Paul Clement över ansvaret. Tänder till med det? Ändå: tufft.

Premiär

▪▪▪

6) +++ Millwall 2 Bournemouth +++

Millwall: Slåss om uppflyttning till Championship. Fokus läggs på serien? Tror inte att man räcker till här.

1–0 h Southend

5–2 h Braintree Town

Bournemouth: Gör mycket rätt och är nu faktiskt ett mittenlag i Premier League. Jack Wilshere ser allt bättre ut. Tvåa.

Premiär

▪▪▪

7) +++ Norwich 2 Southampton +++

Norwich: Har varit en stor besvikelse. Saknar åter en vass spelare som Matt Jarvis. Fler skador stör. Nja, svårt.

Premiär

Southampton: Har en hög högstanivå. Men varit för ojämnt. Återfår nu säkre Virgil van Dijk från avstängning.

Premiär

▪▪▪

8) +++ Queens PR 1 Blackburn ++

Queens PR: Tog en tung skalp i helgen och börjar få lite andrum i serien. Nedum Onuoha, mb, är tillbaka. Plus.

Premiär

Blackburn: Dras med många skador och det går tungt i serien. Prioriterar den? Lär åter sakna vasse Corry Evans.

Premiär

▪▪▪

9) +++ Stoke 1 Wolverhamton +++

Stoke: Varit en stor besvikelse. Saknar lite ryggrad, för många lirare för få krigare. Men satsar på cupen nu. Spik.

Premiär

Wolverhamton: Är väldigt ojämnt under nye managern Paul Lambert. Föll tungt hemma mot QPR. Nja. Svårt.

Premiär

▪▪▪

10) ++ Sunderland 1 Burnley +++

Sunderland: Tog en tung poäng efter en sen straff mot Liverpool. Behöver rotera slitna spelare nu? Garderas.

Premiär

Burnley: Är ett typiskt hemmalag. Höjer sig alltid en nivå på Turf Moor. Återfår här Dean Marney, mf. Öppet.

Premiär

▪▪▪

11) ++ Watford 1 Burton +++

Watford: Såg bara patetiskt ut hemma mot Tottenham. Ingen glöd alls. Tar sig samman nu. Revansch! Spikas.

Premiär

Burton: Är lite bättre än ryktet. Men som liten nykomling i Championship bör allt fokus läggas på serien. Nej.

Premiär

▪▪▪

12) ++++ West Bromwich 1 Derby ++++

West Bromwich: Tony Pulis brukar inte prioritera cupen. Men nu när WBA är långt ifrån bottenstrid bör man vilja mer. Etta.

Premiär

Derby: Visat upp en fin form en längre tid. Får klara sig utan avstängde Will Hughes. Avbräck. Bör få det tufft.

Premiär

▪▪▪

13) ++ Wigan 1 Nottingham +++

Wigan: Har en lång skadelista och har nu tagit tillbaka Ryan Colclough från ett lån (MK Dons). Behöver rotera?

Premiär

Nottingham: Återfår nu spelare som Matt Mills och Michael Mancienne från avstängning. Vidöppen match.

Premiär

▪▪▪

Ladda ner sidan här.