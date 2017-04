Stryktipset vecka 16 lördag, fredagstipsen

Till omgången lördag den 22 april, spelstopp klockan 15.59 samma dag.

Match 1 FA-cupen, match 2–5 Premier League, match 6–12 League Championship, match 13 Allsvenskan.

Jackpott på 13 miljoner kronor.

Ladda ner tidningssidan med system, tabeller och mer analys längst ner.