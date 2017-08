Europatipset vecka 32 söndag, fredagstipsen

Till omgången söndag den 13 juli, spelstopp klockan 14.29 samma dag.

Matcher i allsvenskan, superettan, Premier League, League Championship, franska ligan och supercup från Spanien och Italien.

Ladda ner tidningssidan med system, tabeller och mer analys längst ner.

1) ++++ Barcelona 2 Real Madrid +++

B: Har en massa pengar på kontot – men inte längre någon Neymar i anfallet. Ser tämligen ljust ut på skadefronten. Helst: 1x2.

R: Vann visserligen ”bara” med 2–1 mot Man United i Uefa Super Cup, men var stundtals överlägset. Ronaldo började på bänken.

2) +++ Juventus 1 Lazio +++

J: Leonardo Bonucci och Dani Alves har lämnat, men utöver det så känner man igen

Juventus från i fjol. Frågetecken för Juan Cuadrado.

L: Har tappat ytterst tongivande Lucas Biglia. Går nästan inte att ersätta. Har dessutom stort frågetecken för Felipe Anderson (skadad).

3) +++ Newcastle 2 Tottenham +++

N: Fågel eller fisk? Är ytterst svåranalyserat. Rafa Benitez är kvar vid rodret. Sätter defensiven först. Gjort kloka värvningar. x2 duger.

T: Inte värvat lika tungt som övriga toppkonkurrenter, men bygger på kontinuitet. Tappat Kyle Walker, men annars inga tunga tapp.

4) +++ Manchester U 1 West Ham +++

M: Romelu Lukaku är en vass värvning. Erkänt stark målskytt. Victor Nilsson Lindelöf har stått för en tveksam försäsong. Vettig uppgift.

W: Konstant skadedrabbat förra säsongen. Fortfarande en lång frånvarolista. Värvat bra, bl.a. fått in Javier Hernandez. Trolig etta.

5) ++++ AIK 1 AFC Eskilstuna ++

A: Tog snabbt ledningen på frispark senast. Missade friläge till 2–0 i början av andra halvlek. Blev kostsamt. Oväntat blek insats.

1–0 b Kalmar FF

1–0 h IFK Norrköping

0–1 h Kalmar FF

4–1 h Sirius

1–2 b IFK Göteborg

E: Kämpar och sliter, men rent offensivt är det för mycket som går på chans. Ingen röd tråd. Har Chidi Dauda Omeje avstängd. Stark etta.

0–1 b Sirius

2–1 h Kalmar FF

0–2 b Kalmar FF

1–2 h Djurgården

0–1 b IFK Norrköping

6) +++ Hammarby X Östersund +++

H: Fick länge spela med reducerat manskap mot J Södra. Förlorade en grinig match senast. Kännbart avbräck i Björn Paulsen (avstängd).

3–1 h Örebro

0–3 b Elfsborg

2–1 h Elfsborg

0–1 b Jönköpings Södra

1–2 h Häcken

Ö: Många matcher och långa resor senaste veckorna. Har satt sina spår. Inte alls haft

samma tryck i spelet. Graham Potter fortsätter rotera.

1–1 h Jönköpings Södra

2–1 h Djurgården

0–3 b Djurgården

0–0 h Halmstad

1–1 b Gif Sundsvall

7) + Jönköpings S 2 Örebro +++

J: Spelade länge med en man mer mot Hammarby. Gjorde mål på straff. Övertygade inte. Totalt haveri mot HBK. Robert Gojani är avstängd.

1–1 b Östersunds FK

0–1 h Häcken

0–2 b Malmö FF

1–0 h Hammarby

1–6 b Halmstad

Ö: Gick upp till 2–0 senast, men kunde inte knyta ihop säcken. Chansrik drabbning, vann skotten med 20–17. Befogad favorit.

1–3 b Hammarby

4–2 h IFK Göteborg

2–2 b IFK Göteborg

1–1 b Häcken

2–2 h Elfsborg

8) ++ IFK Norrköping 1 Djurgården ++++

N: Fick äntligen vinna igen senast, men det var ingen övertygande prestation. Hade stora problem i första halvlek. Garderas tidigt.

2–4 b Örebro

1–3 h Elfsborg

0–1 b AIK

1–4 b IFK Göteborg

1–0 h AFC Eskilstuna

D: Hade ett tydligt grepp mot Malmö. Chansmässigt och spelmässigt. Missade straff.

Släppte sent in 0–1 (självmål). Om råd: alla tecken.

2–1 h Gif Sundsvall

1–2 b Östersunds FK

3–0 h Östersunds FK

2–1 b AFC Eskilstuna

0–1 h Malmö FF

9) + Varberg 2 Brommapojkarna ++++

V: Inga ursäkter senast. Saknade bara avstängde Peter Nyström. Fick sent 0–2 i baken, när man jagade kvittering. Klart vikande kurva...

2–5 b Öster

2–0 h Gefle

1–2 b Falkenberg

1–3 h Öster

0–2 b Gefle

B: Örgryte på bortaplan är normalt sett en tuff uppgift, men fick en oväntat tacksam match (spelade 85 minuter med en man mer).

1–3 b Trelleborg

5–0 b Åtvidberg

0–1 h Frej

3–0 h Trelleborg

2–0 b Örgryte

10) ++ Värnamo 2 Dalkurd FF +++++

V: På väg ned i form? Slarvade bort ledningen två gånger om mot Gefle. Möter skarpt motstånd nu. Har Simon Nilsson avstängd. Tvåa?

1–1 h Helsingborg

5–1 b Syrianska

1–2 b Trelleborg

2–2 h Gefle

0–2 b Falkenberg

D: Seriens bredaste offensiv. Stor variation i anfallen och flera spelare som vill/kan vara med och bidra. Vettig chans, trots bortaplan. x2.

4–1 h Norrby

3–0 b Frej

1–1 h Degerfors

4–1 b Åtvidaberg

3–2 h Frej

11) +++ Norwich 1 Sunderland +++

N: Hade lite tur vid ställningen 0–1 senast (räddades av målramen). Kom tillbaka starkt och kvitterade i slutskedet. Positiv insats. 1x.

1–1 b Fulham

S: Mycket har hänt sedan man ramlade ur Premier League i våras. Sex nyförvärv i startelvan mot Derby. Chansrik drabbning. Kör 1x.

1–1 h Derby

12) ++ Dijon 2 Monaco +++

D: Marseille har värvat bra och ser starkt ut. Dijon stod chanslöst i premiären. Hade bara ett avslut på mål. Inget vidare material. Tvåa.

0–3 b Marseille

M: Kommer husera uppe i toppen av tabellen, men lär få svårt att försvara sin titel, efter ett par kännbara spelarförluster. Ändå: kör x2.

3–2 h Toulouse

13) ++ Strasbourg 1 Lille +++

S: Tappat tongivande Khalid Boutaib. Jonas Martin är en vettig värvning. Begick en del tekniska misstag i premiären. Bättre hemma. Öppet.

0–4 b Lyon

L: Floppade i fjol. Har öppnat upp plånboken för att hindra att samma sak händer igen. Elva avslut från öppet spel i premiären. Gardera.

3–0 h Nantes

Fem senaste: Nedersta matchen senast spelad.

Formen: Fem plus = utmärkt, fyra plus = mycket bra, tre plus = bra, två plus = godkänd, ett plus = underkänd.

