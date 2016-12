Stryktipset vecka 51 fredag

Till omgången annandag jul, måndag den 26 december.

Spelstopp klockan 15.59.

Jackpott på 15 miljoner kronor.

1) +++ Arsenal 1 West Bromwich +++

Arsenal: Tappat två 1–0-ledningar två matcher i rad. Helt under isen i andra halvlek senast. Alex Oxlade-Chamberlain är skadad. Vinner nu.

3–1 h Bournemouth

5–1 b West Ham

3–1 h Stoke

1–2 b Everton

1–2 b Manchester C

West Bromwich: Trodde WBA skulle ha skrällchans mot United. Men mötte en för stark ­Zlatan. Laget såg lite slitet ut. Tufft motstånd igen.

1–1 b Hull

3–1 h Watford

0–1 b Chelsea

3–1 h Swansea

0–2 h Manchester U

▪▪▪

2) ++ Burnley 1 Middlesbrough +++

Burnley: Har haft lite stolpe ut på slutet. Stod upp bra mot Tottenham. Är starkt hemma. Ytterbacken Matthew ­Lowton är avstängd.

1–2 h Manchester C

0–2 b Stoke

3–2 h Bournemouth

0–1 b West Ham

1–2 b Tottenham

Middlesbrough: Spikade vi senast – och blev imponerade. Negredo har hittat stilen och Valdes är stark i målet. Stjärnan G. Ramírez är tveksam.

2–2 b Leicester

1–0 h Hull

0–1 b Southampton

0–3 h Liverpool

3–0 h Swansea

▪▪▪

3) +++++ Chelsea 1 Bournemouth +++

Chelsea: Vinner utan att man just nu faktiskt spelar på topp. Tunga avstängningar nu på lagets två viktigaste spelare. Megafavorit i fara? Nja.

2–1 h Tottenham

3–1 b Manchester C

1–0 h W Bromwich

1–0 b Sunderland

1–0 b Crystal P

Bournemouth: Uppträder ojämnt och är ­inte speciellt bra på bortaplan. Skada plågar Junior Stanislas. Får nog problem trots Chelseas avbräck.

1–3 b Arsenal

4–3 h Liverpool

2–3 b Burnley

1–0 h Leicester

1–3 h Southampton

▪▪▪

4) + Hull 2 Manchester C +++

Hull: Hade stor otur mot West Ham. Hade tre bollar i ramen och ytterligare chanser fram till 1–0. Föll på feldömd straff. Tufft emot nu.

1–1 h W Bromwich

0–1 b Middlesbrough

3–3 h Crystal P

0–3 b Tottenham

0–1 b West Ham

Manchester C: Starkt att studsa tillbaka i form och vända på steken mot Arsenal. Kommer med fint självförtroende, saknar åter Sergio Agüero.

2–1 b Burnley

1–3 h Chelsea

2–4 b Leicester

2–0 h Watford

2–1 h Arsenal

▪▪▪

5) ++ Leicester 1 Everton +++

Leicester: Hämtade upp 0–2 med en gubbe kort i andra halvlek senast. Har tre tunga avstängningar nu, inklusive Vardy. Garderas.

2–2 h Middlesbrough

1–2 b Sunderland

4–2 h Manchester C

0–1 b Bournemouth

2–2 b Stoke

Everton: Blandar och ger. Har en ganska hög högstanivå. Möter Leicester utan Vardy i rätt läge. Tar tidigt med ­alla tecken.

0–1 b Southampton

1–1 h Manchester U

2–3 b Watford

2–1 h Arsenal

0–1 h Liverpool

▪▪▪

6) ++++ Manchester U 1 Sunderland +++

Manchester U: Har trummat igång. Zlatan har hittat toppformen – möter passande motstånd igen. Tar fjärde raka. Spikas – på allt.

1–1 h West Ham

1–1 b Everton

1–0 h Tottenham

2–1 b Crystal P

2–0 b W Bromwich

Sunderland: Gör det bra på hemmaplan. Störde i och för sig ”Pool” länge på bortaplan. Men, nej, väger för lätt. Skador på breddspelare stör.

0–2 b Liverpool

2–1 h Leicester

0–3 b Swansea

0–1 h Chelsea

1–0 h Watford

▪▪▪

7) +++ Swansea 1 West Ham +++

Swansea: Ganska väntade borta­förluster på slutet. Är ett helt annat lag hemma i Wales. Få skador. Måste ha vettig chans igen.

5–4 h Crystal P

0–5 b Tottenham

3–0 h Sunderland

1–3 b W Bromwich

0–3 b Middlesbrough

West Ham: Spikade vi på allt senast – då hade West Ham tur. Var inte värt segern. Fick den efter feldömd straff. Viktige Obiang saknas.

1–1 b Manchester U

1–5 h Arsenal

2–2 b Liverpool

1–0 h Burnley

1–0 h Hull

▪▪▪

8) +++ Aston Villa 1 Burton Albion ++

Aston Villa: Vinner lite mer under Steve Bruce, men glänser inte. ­Jonathan Kodjia avgjorde dock rättvist sent senast. Vettig uppgift.

3–1 h Cardiff

0–2 b Leeds

1–0 h Wigan

0–1 b Norwich

1–0 b Queens PR

Burton Albion: Krigar och sliter bra. Men nykomlingen får numera ­ytterst sällan betalt. Nära hitta 2–2 senast. Helnöjt om man tar en pinne här.

1–1 b Preston

2–1 h Rotherham

1–2 b Brentford

0–1 h Huddersfield

1–2 h Newcastle

▪▪▪

9) +++ Huddersfield 1 Nottingham +++

Huddersfield: ”Hudds” har hittat tillbaka till vinnarspåret igen. Har en spetsig elva. Tysken ­Elias Kachunga är i bra slag. Vinner troligen.

1–2 h Wigan

1–1 b Blackburn

2–1 h Bristol C

1–0 b Burton

2–1 b Norwich

Nottingham: Tappat lite fart igen. Föll i en jämn och chansfattig match mot Wolves. Dras med mycket skador,men återfår Assombalonga.

5–2 b Barnsley

2–1 h Newcastle

0–3 b Derby

1–1 b Preston

0–2 h Wolves

▪▪▪

10) +++ Ipswich 2 Fulham +++

Ipswich: Detta är en vidöppen match – ta helst tidigt alla tecken. McGoldrick och Pitman gör det bra. Lite turlig seger ­senast mot Wigan.

3–0 h Queens PR

0–2 b Bristol C

1–1 h Cardiff

1–2 b Birmingham

3–2 b Wigan

Fulham: Fortsätter att spela bra. Till den här matchen återfår man Chris Martin, stort plus. Var det bättre laget mot Derby.

1–2 b Brighton

5–0 h Reading

4–4 b Wolves

2–1 h Rotherham

2–2 h Derby

▪▪▪

11) +++ Preston 1 Leeds ++++

Preston: Svarade för en liten ”stöld” senast. Bristol jagade ­segern när Preston otippat satte 2–1. Ny, jämn match här.

1–1 h Burton

1–2 b Sheffield W

3–2 h Blackburn

1–1 b Nottingham

2–1 b Bristol C

Leeds: Hade marginalerna med sig i en helt jämn match senast. Brentford hade en 1–0-boll inne – dömdes bort. Återfår troligen skyttekung Wood.

2–1 b Rotherham

2–0 h Aston Villa

0–2 b Brighton

2–0 h Reading

1–0 h Brentford

▪▪▪

12) +++ Reading 1 Norwich ++

Reading: Tog snabb revansch efter den märkliga matchen mot Leeds. Inte oväntat, Reading är bra. Ska tippas först trots tufft motstånd.

2–1 h Bristol C

0–5 b Fulham

2–1 h Sheffield W

0–2 b Leeds

3–2 b Blackburn

Norwich: Trodde vi mycket på i början av säsongen. Men känns faktiskt överskattat, ­glänser ytterst sällan. Max kryss.

0–1 b Derby

5–0 h Brentford

1–2 b Barnsley

1–0 h Aston Villa

1–2 h Huddersfield

▪▪▪

13) +++ Wolverhamton 1 Bristol C ++

Wolverhamton: Tog en tung trepoängare senast. Har mer go i laget efter managerbytet. Blir för stor favorit här? Garderar tidigt.

0–2 h Sheffield W

2–1 b Queens PR

4–4 h Fulham

1–2 b Cardiff

2–0 b Nottingham

Bristol C: Har inte alls marginalerna med sig längre. Var värt alla poängen senast. Det lossnar snart för T. Abraham. Ska ses med skrällchans.

1–2 b Reading

2–0 h Ipswich

1–2 b Huddersfield

0–1 h Brentford

1–2 h Preston

▪▪▪

