NYTT SPEL: ”Ramlat in tunga spel på honom”

Matcher: Walsall–Coventry och Juventus–Napoli

Spel: Franck Moussa (Walsall) gör mål och Kalidou Koulibaly (Napoli) "shown a card"

Odds: 4,30 och få gult kort + Betsson, 3,50.

Bolag: Unibet, Betsson



Kommentar:

Franck Moussa är lite bortglömd, efter några tunga säsonger på avbytarbänken (oftast) i Charlton. Har nu fått komma tillbaka till League One, där han trivs som bäst och spelar under en tränare som tror på honom. Senast det hände (13/14), så vräkte han in mål för just Coventry - dagens motståndare. Skulle inte alls förvåna om han sänker sin tidigare arbetsgivare. Kommer till spel med bra form och är en av ligans bästa offensiva mittfältare.



Blytung match i Serie A ikväll. Allt snack handlar såklart om Gonzalo Higuain, efter hans rekordövergång från Napoli till Juventus. Ramlat in tunga spel på honom som målskytt, men oddsen är föga imponerande och vi får inte heller glömma att den gode Gonzalo har en tendens att underprestera i stora matcher. Jag väljer istället att kika på den spelaren i Napoli som kommer få i uppdrag att stoppa honom..."–Jag ska göra allt jag kan för Gonzalo inte ska få röra bollen". Så säger Napolis hårdföre mittback Kalidou Koulibaly. Samlade på sig elva gula kort i ligan ifjol - ett par av dom delades ut av kvällens domare (Gianluca Rocchi).

3,50 synas.