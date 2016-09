”Ett bevis på respekt”

Fyra frågor till Johanna Ojala

Vilket är ditt bästa råd till en femtonåring som vill jobba med sport i tv?

– Var nyfiken. Ställ frågor till personerna omkring dig som har ämneskunskap. Jag har tjatat hål i huvudet på tränare om diverse ting som teknik. Och "you become the one you drink coffee with", så drick kaffe med tv-människor, fråga om praktik, skapa nätverk. Hänger du i de kretsarna ökar dina chanser.

Vilken sändning är du mest nöjd med?

– I första säsongen och första programmet körde vi teknikanalys av Charlottes klassiska åkning. Efteråt sa folk "men gud, du bara ställde dig där – var det inte nervöst?". För mig var det skåpmat. Sånt jag gör till vardags. Att det sedan var inför tre kameror tänkte man inte på.

Vilken är världens bästa tv-sportsändning?

– Vinterstudion, såklart. Proffsigt, kompetent och täcker de idrotter som jag är intresserad av.

Vilket är världens bästa tv-program?

– Gympaläraren (SVT). Det är min favvo alla kategorier. Viktigt budskap paketerat på ett underhållande sätt. Oslagbart!