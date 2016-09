Efter 23 år: Ekwall tvingas lämna TV4

Redan när TV4 startade upp sina sportsändningar på det tidiga 90-talet var det lätt att lägga märke till den unga, rappa och ibland lite kaxiga skåningen Patrick Ekwall.

Och hans kavajer.

Trots att rättigheter har kommit och gått genom åren så har Ekwall varit kanalen trogen i 23 år.

Vi har vant oss vid att ha honom där, på landskamperna i fotboll, bakom Bengan Boys-bänken, i fotbollssändningar och på senare år också i bloggform på Fotbollskanalen.se.

Men nu är det slut.

Slutar om tre månader

Erik Westerberg, som klev in som ny sportchef för TV4-gruppen och C More i november i fjol, vaskar om på redaktionsgolvet.

Patrick Ekwall får inget förlängt frilanskontrakt och kommer att sluta på kanalen om tre månader.

– Jag kom in härom dagen och trodde att vi skulle prata om en förlängning och om hur en sådan eventuellt skulle se ut. Det var de beskeden jag fått tidigare. Men i stället så fick jag beskedet att de inte vill fortsätta.

Hur kändes det?

– Som ett slag i ansiktet med ett baseballträ.

Vet du varför du inte får förlängt?

– De har pratat om ”en ny approach”. Vad det nu betyder. Han kanske inte tycker att jag är bra nog men då hade det varit enklare att säga det.

När slutar du?

– Mitt avtal går ut om tre månader. Sedan är det slut. 23 år som bara susar iväg och det är ett emotionellt kaos. Jag var inställd på att köra en period till sedan sätta mig i gungstolen, säger Ekwall som gärna hade fortsatt sin landslagsbevakning och att följa allsvenskan i fotboll i C More's kanaler.

”Ett absurt slut”

Men så blir alltså inte fallet.

– Nej. Och det känns som ett absurt slut. Jag började 1993 och jag kan känna att jag har varit jävligt lojal mot kanalen. Utan att nämna några namn så är det många som har stuckit men jag har alltid valt att stanna kvar. Det känns taskigt.

Vad händer för dig nu?

