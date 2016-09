Chockpriset: 219 kronor – för en match

– Tanken är att det ska spegla värdet och innehållet i tjänsten, säger Johan Gustafsson på C More.

Vill du se en enda match under årets säsong kostar det 219 kronor på C More.

Glöm det klassiska Pay Per View-upplägget. För den som vill se endast en match på C More i fortsättningen kommer nu ett nytt erbjudande.

Ett mer kostsamt sådant.

Streamingtjänsten tog i somras beslutet att skrota funktionen där kunden kunde betala för endast ett enskilt evenemang. I stället får tittarna köpa en så kallad dygnsbiljett där man under 24 timmar kan se allt vad tjänsten har att erbjuda.

"Positiv feedback"

Kostnaden? 219 kronor.

– Vi justerade nyligen priset på alla paket med de bästa sporterna och där ingår dygnsbiljetterna. Tanken är att det ska spegla värdet på innehållet i tjänsten, säger Johan Gustafsson, kommunikationschef på C More.

Hur kommer det sig att ni slopade erbjudandet där man för en billigare peng kunde köpa en enskild match?

– Vi tyckte att det här var en intressant lösning och vi har fått mycket positiv feedback för den. Det ger kunderna möjligheter att se ännu mer.

Är det rimligt att det kostar lika mycket att se en SHL-match live som att köpa den på C More?

– Vi ser löpande över vår struktur och just nu erbjuder vi många olika paket. De flesta föredrar att betala 399 kronor per månad för att kunna se allt – allsvenskan, SHL, hockeyallsvenskan, handboll och så vidare. Men för de gäster som vill se en specifik match är det dygnsbiljetten som gäller.

Kostar mer än Pay Per View

Innan C More valde att satsa fullt ut på dygnsbiljetten kostade en vanlig Pay Per View 169 kronor med undantag för vår och sommar då det kostade 99 kronor att se en enskild match.

Kan det bli så att ni återgår till Pay Per View i framtiden?

– Vi har inga planer på det just nu. Men vi ser över vad som efterfrågas och vad som är en bra prissättning, säger Johan Gustafsson.

Förutom SHL har C More även sändningsrättigheter till hockeyallsvenskan, fotbollsallsvenskan, superettan, elitserien i speedway, PGA-touren i golf och tennis med Wimbledon, ATP och WTA.